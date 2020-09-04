Сенсация в Италии: результаты Лиги наций 4 сентября

Италия едва не проиграла Боснии и Герцеговине.

В пятницу, 4 сентября, в Европе прошли очередные поединки нового сезона Лиги наций УЕФА. 18 футбольных сборных Старого света провели свои матчи в 1-м туре.

Центральной встречей стала игра во Флоренции, где итальянцы сенсационно сыграли вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной. При этом подопечные Роберто Манчини едва не проиграли, пропустив первыми.

Перед игрой на победу Италии в букмекерских конторах можно было поставить с коэффициентом 1.30. Успех гостей оценивался коэффициентом 10.25. Ставки на ничью принимались с показателем 5.50.

Среди остальных результатов стоит отметить успех Нидерландов, которые одолели Польшу (1:0) благодаря голу Стевена Бергвейна.

Лига наций. 1-й тур. Результаты 4 сентября

1-й тур

Нидерланды – Польша 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 61 Бергвейн.

Нидерланды – Силлессен, Велтман, ван Дейк, Хатебур, Аке, Вейналдум, де Рон, Бергвейн (ван де Бек, 74), де Йонг, Промес (де Йонг, 90), Депай.

Польша – Шченсны, Беднарек, Кендзера, Глик, Берешиньски, Крыховяк, Шиманьски, Юзвяк (Гросицки, 71), Клих, Зелиньски (Модер, 77), Пионтек (Милик, 63).

Предупреждения: Пионтек (21), Клих (33), Юзвяк (56), Глик (63), де Рон (71), Депай (74), де Йонг (89), Беднарек (90).

Италия – Босния и Герцеговина 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 0:1 – 57 Джеко, 1:1 – 67 Сенси.

Италия – Доннарумма, Бираги, Бонуччи, Флоренци, Ачерби, Сенси, Пеллегрини (Кин, 86), Инсинье, Барелла, Кьеза (Дзаньоло, 71), Белотти (Иммобиле, 73).

Босния и Герцеговина – Шехич, Колашинац (Чивич, 84), Саничанин, Шуньич, Ципетич, Цимирот, Гояк, Хаджиахметович, Вишча (Милошевич, 86), Джеко, Ходжич (Бешич, 77).

Предупреждения: Белотти (65), Дзаньоло (79), Бонуччи (79), Цимирот (79).

Литва – Казахстан 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 3 Зайнутдинов, 0:2 – 86 Куат.

Литва – Барткус, Баравикас (Вербицкас, 82), Паленис, Гирдвайнис, Шимкус, Ласицкас, Черных (Лаукжямис, 46), Сиргедас (Дапкус, 89), Казлаускас, Воробьев, Миколюнас.

Казахстан – Покатилов, Быстров, Малый, Алип, Суюмбаев, Исламхан (Аймбетов, 71), Абикен, Зайнутдинов (Федин, 31), Вороговский, Перцух (Куат, 82), Марочкин.

Предупреждения: Паленис (22), Миколюнас (33), Сиргедас (45), Малый (49), Абикен (69), Баравикас (82).

Шотландия – Израиль 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 45, пенальти Кристи, 1:1 – 73 Захави.

Шотландия – Маршалл, Тирни, Робертсон, Маккенна, Джек, Кристи, Макгрегор, Мактомини, Форрест, Макгинн (Армстронг, 79), Дайкс (Берк, 74).

Израиль – Марциано, Тиби, Таватха, Даса, Эльхамед, Натхо, Битон, Перец (Коэн, 72), Соломон (Глазер, 90), Даббур (Вейсман, 79), Захави.

Предупреждения: Перец (28), Форрест (34).

Румыния – Северная Ирландия 1:1 (1:0, 0:1)

Голы: 1:0 – 25 Пушкаш, 1:1 – 86 Уайт.

Румыния – Тэтэрушану, Тошка, Кирикеш, Банку, Максим, Ханка (Неделчару, 86), Станчу, Чикылдэу (Нистор, 74), Хаджи (Крецу, 56), Пушкаш, Алибек.

Северная Ирландия – Пикок-Фаррелл, Льюис, Бэллард (Смит, 90), Кэткарт, Даллас, Эванс (Лаферти, 77), Макнейр, Дэвис, Сэвилл, Мадженнис, Уошингтон (Уайт, 65).

Предупреждения: Мадженнис (13), Эванс (33), Хаджи (42), Нистор (78).

Удаление: Мадженнис (39).

Словакия – Чехия 1:3 (0:0, 1:3)

Голы: 0:1 – 48 Цоуфал, 0:2 – 53, пенальти Дочкал, 0:3 – 86 Крменчик, 1:3 – 88 Шранц.

Словакия – Грейф, Дьомбер, Пекарик, Штетина (Вальент, 33), Шкриньяр, Куцка, Грошовски, Лоботка, Дуда (Зреляк, 17), Гараслин, Боженик (Шранц, 65).

Чехия – Вацлик, Калас, Боржил, Цоуфал, Челюстка, Дарида, Дочкал, Янкто (Провод, 68), Крал, Масопуст (Шевчик, 86), Гложек (Крменчик, 72).

Предупреждения: Дарида (4), Боженик (49), Дьомбер (53), Куцка (75).

Беларусь – Албания 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 23 Цикалеши, 0:2 – 78 Баре.

Беларусь – Гутор, Мартынович, Бордачев, Золотов (Скавыш, 76), Наумов, Нехайчик, Яблонский (Бахар, 86), Стасевич, Селява (Хачатурян, 46), Драгун, Лисакович.

Албания – Стракоша, Хюсай, Весели, Дермаку, Гимшити, Баре, Траши (Роши, 68), Гьясула, Абраши, Манай (Михай, 90), Цикалеши (Балай, 72).

Предупреждения: Абраши (75), Драгун (82).

Норвегия – Австрия 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: 0:1 – 35 Грегорич, 0:2 – 54, пенальти Забитцер, 1:2 – 66 Холанд.

Норвегия – Ярстейн, Эльабделлауи, Региниуссен, Алеэсами, Айер, Юхансен (Хенриксен, 68), Норманн, Торсбю (Линнес, 61), Берге, Кинг (Серлот, 64), Холанд.

Австрия – Шлагер, Ульмер, Хинтереггер (Драгович, 40), Пош, Лайнер, Ильзанкер, Баумгартнер, Шлагер, Забитцер, Грегорич (Грбич, 79), Онисиво (Баумгартлингер, 86).

Предупреждения: Норманн (51), Лайнер (68), Линнес (76), Серлот (78), Холанд (85), Драгович (87).

Лига A

Лига B

Лига C

Лига D

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне сборная Украины в 1-м туре Лиги наций обыграли соперников из Швейцарии. Решающий гол в середине второго тайма забил Александр Зинченко. На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко оценил игру команды.

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