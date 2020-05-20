Бывший врач "Локомотива" Савелий Мышалов заявил, что возобновление футбольных чемпионатов таит в себе угрозу заражения коронавирусом, несмотря на все правила и ограничения.

"К сожалению, полностью исключить риск нельзя. Любая кнопка лифта таит в себе угрозу. А столкновения на поле? А поставщики продуктов, технический персонал и просто случайные люди? А семьи игроков кто проконтролирует? Да и как выполнить все эти требования? Хочется верить в лучшее, и все же полная стерильность в футболе невозможна. Немцы начали, посмотрим, как будет у них", – цитирует слова Мышалова издание Чемпионат.

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Он также объяснил, почему считает, что коронавирус был выведен в лаборатории.

"Какого происхождения вирус? Лабораторного. Слишком уникальные у него характеристики, слишком прилипчивый и неубиваемый", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач "Лацио" Иво Пульчини, напротив, считает опасность игры в футбол в условиях коронавируса преувеличенной.

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