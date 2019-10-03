Приглашение Шевченко в "Милан": появилась реакция ФФУ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко будет работать с национальной командой минимум до завершения Евро-2020, куда украинцы имеют реальные шансы попасть.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ) Андрей Павелко.

Андрей Павелко и Андрей Шевченко xsport.ua

"У нас все замечательно. Шевченко имеет контракт, который завершается летом 2020 года, как раз после чемпионата Европы. И нет никаких оснований его разрывать", – подчеркнул президент УАФ в комментарии "Футбол 24".

Павелко отметил, что визит Шевченко в Милан на матч "Аталанта" – "Шахтер" и его встреча с Паоло Мальдини - абсолютно нормальное явление, ведь наставник сборной хотел просмотреть игроков "Шахтера" и Руслана Малиновского, выступающего за итальянский клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Шевченко получил предложение возглавить "Милан", который переживает непростые времена. Также он выдвинул два условия итальянскому клубу.

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