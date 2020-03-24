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24 марта • обновлено в 09:26
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Причиной вспышки коронавируса назван матч ЛЧ: итоги спорта 23 марта

1.7т
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Боец смешанных единоборств Кристиан Бинда рассказал, как переносит коронавирус, а СМИ сообщили о переносе Олимпиады-2020.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 23 марта.

Кроме того, матч Лиги чемпионов "Валенсия" – "Аталанта" назвали причиной вспышки короновируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
MMA Олимпиада-2020 Лига чемпионов
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