Причиной вспышки коронавируса назван матч ЛЧ: итоги спорта 23 марта

Боец смешанных единоборств Кристиан Бинда рассказал, как переносит коронавирус, а СМИ сообщили о переносе Олимпиады-2020.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 23 марта.
Кроме того, матч Лиги чемпионов "Валенсия" – "Аталанта" назвали причиной вспышки короновируса. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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