Президент "Реала" готовит революцию в европейском футболе

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес провел переговоры с главой ФИФА Джанни Инфантино и представителями топ-клубов о создании европейской суперлиги.

Как сообщает New York Times, план Переса состоит в том, чтобы сформировать полноценную лигу, участниками которой станут, в первую очередь, команды из топ-5 чемпионатов Европы: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В национальных первенствах, по задумке президента "Реала", клубы участвовать не будут. Принцип повышения и понижения в классе будет сохранен, но только в пределах двух дивизионов.

Флорентино Перес Football.ua

Идея Переса имеет шанс на реализацию только при условии поддержки со стороны президента ФИФА. Сейчас Инфантино работает над поиском путей реформации клубного футбола, но сфокусирован в основном на создании Клубного чемпионата мира, участниками которого должны стать 24 команды. Его старт запланирован на 2021 год.

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