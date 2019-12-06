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6 декабря • обновлено в 15:22
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Президент "Реала" готовит революцию в европейском футболе

1.5т
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Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес провел переговоры с главой ФИФА Джанни Инфантино и представителями топ-клубов о создании европейской суперлиги.

Как сообщает New York Times, план Переса состоит в том, чтобы сформировать полноценную лигу, участниками которой станут, в первую очередь, команды из топ-5 чемпионатов Европы: Англии, Испании, Германии, Италии и Франции. В национальных первенствах, по задумке президента "Реала", клубы участвовать не будут. Принцип повышения и понижения в классе будет сохранен, но только в пределах двух дивизионов.

Флорентино Перес

Флорентино Перес

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Идея Переса имеет шанс на реализацию только при условии поддержки со стороны президента ФИФА. Сейчас Инфантино работает над поиском путей реформации клубного футбола, но сфокусирован в основном на создании Клубного чемпионата мира, участниками которого должны стать 24 команды. Его старт запланирован на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент УЕФА Александер Чеферин готовит революцию в футбольных правилах на Евро-2020.

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Тема
Клубный чемпионат мира по футболу
Персона
Джанни Инфантино
Тег
ФИФА
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