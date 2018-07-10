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Чемпионат мира 2018
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Пресс-секретарь президента РФ "открестился" от "Слава Україні!"

1.9тЧитать новость на украинском

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать нашумевший видеоролик с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации сборной на ЧМ-2018 Огнена Вукоевича.

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Песков поздравил сборную России с блестящей игрой и хорвасткую команду с проходом в полуфинал турнира.

"Это не наш вопрос", - приводит слова Пескова ТАСС относительно скандального поступка двух бывших футболистов киевского "Динамо" после четвертьфинального матча с подопечными Черчесова.

"Игра была честной - это главное, здесь не про политику, здесь про футбол. Российская сборная проиграла сборной Хорватии", - подытожил Песков.

Напомним, поступок Домагоя Виды и Огнена Вукоевича вызвал бурю эмоций. Защитнику Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла официальное предупреждение, а Вукоевича отстранили от работы со сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский комментатор прокомментировал поступок Домагоя Виды.

Читайте все новости по теме "Чемпионат мира 2018" на Обозревателе.

Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Дмитрий ПесковДомагой ВидаОгнен Вукоевич
Место
РоссияМосква
Объект
сборная Хорватии по футболу
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Коротовский Сергей
Коротовский Сергей
Там еще некоторые волают: Украина юбер аллес! Ой! Украина по над усё! Но фашизма на Украине нема!
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