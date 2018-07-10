Пресс-секретарь президента РФ "открестился" от "Слава Україні!"

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков не стал комментировать нашумевший видеоролик с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и члена делегации сборной на ЧМ-2018 Огнена Вукоевича.

Песков поздравил сборную России с блестящей игрой и хорвасткую команду с проходом в полуфинал турнира.

"Это не наш вопрос", - приводит слова Пескова ТАСС относительно скандального поступка двух бывших футболистов киевского "Динамо" после четвертьфинального матча с подопечными Черчесова.

"Игра была честной - это главное, здесь не про политику, здесь про футбол. Российская сборная проиграла сборной Хорватии", - подытожил Песков.

Напомним, поступок Домагоя Виды и Огнена Вукоевича вызвал бурю эмоций. Защитнику Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла официальное предупреждение, а Вукоевича отстранили от работы со сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский комментатор прокомментировал поступок Домагоя Виды.