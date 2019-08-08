Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

Позвонил Луческу: СМИ сообщили о супертрансфере Хачериди

1.6т Читать материал на украинском

Экс-футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Евгений Хачериди ведет переговоры о переходе в румынский "Стяуа".

Об этом сообщил владелец бухарестского клуба Джиджи Бекали в интервью Digisport. Он заявил, что вариант с Хачериди возник после его звонка Мирче Луческу. Именно экс-наставник "Шахтера" посоветовал владельцу "Стяуа" обратить внимание на 32-летнего украинского защитника.

Евгений Хачериди

Евгений Хачериди

TO10.GR

"Я позвонил Мирче и спросил его совета. Он порекомендовал мне Хачериди. Луческу — величайший человек в румынском футболе, возможно, за всю историю. Его мнение я очень ценю", — отметил владелец румынского клуба.

Новости
"Варианты есть": Хачериди раздумывает о переходе в российский клуб

Интересно, что в предыдущем сезоне Хачериди выступал в греческом ПАОКе, который возглавляет сын Мирчи Луческу — Разван Луческу.

Напомним: 7 августа румынские СМИ поделились "жареной" информацией, сообщив о том, что Мирча Луческу якобы получил предложение возглавить киевское "Динамо". Позже эту новость прокомментировал сам Мирча.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "назначении" Луческу в "Динамо" всплыл неожиданный факт.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Трансферы" на OBOZREVATEL.

Тема
Трансферы
Персоны
Евгений Хачериди Мирча Луческу
Место
Румыния Бухарест
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...