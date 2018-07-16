Позор ФИФА из-за "Слава Украине!" Обзор спортивных СМИ

Результативный финал между Францией и Хорватией подвел черту под 21-м мировым первенством, предложив украинским болельщикам вновь сосредоточиться на внутренних футбольных делах.

Дидье Дешам, в качестве игрока побеждавший в Лиге чемпионов, становившийся чемпионом мира и Европы, теперь имеет в своем послужном списке и тренерское планетарное "золото". Ведомая им сборная Франции была самой стабильной на завершившемся турнире и по праву взяла главный приз – второй раз в истории.

В отличие от влюбивших в себя полмира хорватов, "трехцветные" по ходу плей-офф ни разу не доводили дело до дополнительного времени. И на то, чтобы одолеть соперника в решающем матче, французам тоже хватило 90 минут – 4:2.

Да, Хорватия, представлявшая страну с населением в 4,1 млн. человек, демонстрировала чудеса стойкости и упорства. Она превзошла оппонента по количеству ударов, поданных угловых и минут владения мячом. Но для общего успеха этого оказалось мало.

Авторитетный журналист Игорь Линник настаивает на справедливости исхода финала и напоминает, что на пути к нему подопечные Дешама разобрались с сильными командами Аргентины, Уругвая и Бельгии.

"А у Хорватии на второй тайм финала элементарно не хватило сил – это было видно по тому, как команда не успевала выбегать большими силами в атаку, приходя туда только при стандартах. Тогда как Франция на полную даже не включалась. Так что все справедливо" (15.07), – написал он на своей страничке в Facebook.

Впрочем, и "клетчатые", последовательно убравшие с дороги в плей-офф датчан, россиян и англичан, вне всяких сомнений стали героями ЧМ-2018. Их серебро – тоже историческое.

КАК РАЗВОРОШИЛИ ОСИНОЕ ГНЕЗДО

Феноменальный успех сборной Хорватии дал весомый повод для гордости и украинцам. И вовсе не потому, что именно она не пустили команду Андрея Шевченко на чемпионат мира, обыграв ее в завершающем туре группового этапа квалификации. Положительные эмоции придало видео, записанное на смартфон защитником балканцев Домагоем Видой и членом тренерского штаба Огненом Вукоевичем после четвертьфинального триумфа хорватов во встрече с Россией

"Слава Україні!" – говорит первый. "Эта победа – за "Динамо" и Украину!" – добавляет второй. Удивляться нечему: оба в свое время провели по пять прекрасных сезонов в киевском "Динамо", были на отличном счету у местных болельщиков, а Вукоевич, кроме того, с 2017 года работает скаутом "бело-синих". Оба и ранее неоднократно признавались в любви к Украине и ее столице.

Как мы уже отмечали в предыдущем обзоре, этот клип, запущенный в социальную сеть журналистом Андреем Шаховым, приобрел сумасшедшую популярность в Украине и на несколько дней стал топ-темой в футбольном мире. Сами же игроки в один момент приобрели десятки, если не сотни тысяч новых поклонников.

Пост поддержки хорватским игрокам опубликовал на своей страничке в Facebook даже Президент Украины Петр Порошенко:

"Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків. Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в часи скрути, в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена. Україна цінує цю підтримку, і, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів. Слава Україні!" (11.01).

Реакция воинственно настроенных граждан России была прямо противоположной. Грязью Виду с Вукоевичем там не поливал только ленивый: от простых болельщиков и журналистов – до футбольных функционеров и политиков. Призывы освистать неугодных, дисквалифицировать, предать анафеме перемежевывались с откровенно хамскими и непечатными выражениями, которым российские СМИ, тем не менее, с готовностью давали ход. В этом потоке ненависти мелькали даже такие вбросы как "предатели-славяне" и "фашисты". И это притом, что ни о стране-организаторе, ни о ее сборной хорваты не произнесли ни слова.

Излишними будут рассуждения о том, почему короткий ролик заставил изрыгать желчь наших соседей, развязавших войну на территории Украины. Неделю назад мы уже цитировали немецкого журналиста Юлиана Репке, в частности напомнившего, что с начала чемпионата мира РФ убила 12 украинцев. В этом контексте уместно также процитировать известного отечественного политолога Виталия Портникова:

"В этих словах ["Слава Україні"] нет никакой очевидной политики. Так можно сказать про любую другую страну. И в ней уж точно нет ничего антироссийского – если только не знать, что твоя страна напала на Украину, что она с ней воюет, что она убивает ее граждан и оккупирует ее территории. Тогда, конечно, слова "слава Украине!" звучат как боевой клич. Но ведь, кажется, в России не признают, что с нами воюют? Их там нет?" (Espreso.tv, 09.07).

Ну а в качестве резюме идеальным видится отрывок из очень точного поста блогера Артема Жолковского. В нескольких абзацах – вся суть происходящего:

"Стало понятно, что этот вот лозунг, пароль, речевка, не знаю, как назвать наш возглас, это – проверка. Как чеснок или крест для нечистой силы. Он попал туда, куда нужно. Он разворошил волчье логово, осиное гнездо, клубок змей. Заставил корячиться в судорогах, съеживаться, корчиться, переживая поражение, сдобренное нашим знаменитым победным возгласом, к которому присоединились голоса тех, кто ждал победу хорватов не меньше, чем в самой Хорватии. Проблема русских болельщиков в том, что они не умеют ни проигрывать, ни выигрывать. Все победы у них превращаются в день ВДВ, а поражения в красный террор. За поражение от хорватов террор устроили нападающему Смолову, которого совсем недавно продавали в "Реал". Но больше расстреливать было некого. Потому решили насолить победителям-хорватам в лице Виды. Дисквалификацию захотели…

Вида может приезжать в Украину в любое время, в любом возрасте, в любом состоянии. Ему тут будут всегда безмерно рады. Он наш герой. Он сказал это там. В тот момент, когда они все не ожидали этого услышать. Когда парили и думали, что им кто-то что-то простил. Нет, не простил. И не простит" (Dynamo.kev.ua, 09.07).

РЕАКЦИЯ ФИФА. ПОЗОРНАЯ ИЛИ ВЗВЕШЕННАЯ?

В то же время сами виновники переполоха и Хорватский футбольный союз поспешили снизить градус конфликта и представили свои объяснения случившемуся.

"Это однозначно не было политическим лозунгом, а просто благодарность за всю поддержку со стороны Украины, где мы с Вукоевичем провели много лет. Наше намерение состояло не в том, чтобы оскорблять кого-либо. На протяжении всей моей карьеры у меня были товарищи по команде из многих стран, и я уважаю их всех, и так же, как у меня много друзей в Украине, у меня их много в России. Искренне надеюсь, что это послание не будет восприниматься ничем иным, как выражением благодарности нашим друзьям в Украине за их поддержку – не в матче с Россией, но во время всего чемпионата мира" (Dynamo.kiev.ua, 09.07) – данное заявление Виды было размещено на официальном сайте ХФС (Hns-cff.hr).

Там же указывалось, что Хорватский футбольный союз обратил внимание Виды и Вукоевича, а также всех остальных членов национальной команды о необходимости воздерживаться от любых высказываний, которые в будущем могут быть интерпретированы как политические.

Наконец, ХФС известил, что Вукоевич, который занимал пост одного из ассистентов главного тренера сборной Златко Далича, освобожден от своих обязанностей и больше не является членом официальной делегации команды на чемпионате мира.

"Мы извиняемся за то, что сделал Вукоевич. Это не имеет отношения к Хорватскому футбольному союзу. В этом вопросе поддерживаем ФИФА – никакой политики в футболе" (Ua-football.com, 09.07), – процитировал сайт ХФС своего президента Давора Шукера.

Однако нашим соседям извинений было недостаточно. Устраивая истерию, россияне в том числе пытались добиться и конкретной цели. А именно – санкций от ФИФА. Можно не сомневаться, что помимо СМИ, на представителей Международной футбольной федерации давили и куда более влиятельные структуры, выполнявшие в свою очередь, указания Кремля.

Эту версию полностью подтвердил и бывший директор ЕВРО-2012 от УЕФА Маркиян Лубкивский:

"ФИФА оказалась под действием сверхмощного давления со стороны хозяев чемпионата мира – футбольных и властных функционеров Российской Федерации, которые требовали жесткого наказания для Федерации футбола Хорватии в целом, и для хорватских футболистов, в частности. Не забывайте и об истерике, которую устроили российские СМИ" (Nashkiev.ua, 09.07).

Как итог, приняв во внимание аргументы, сожаления и оперативную реакцию хорватской стороны, Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Виде и оштрафовал Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков.

По словам Лубкивского, Хорватии не за что обижаться на ФИФА.

"При таких условиях решение ФИФА не выглядит карательным, а скорее взвешенным и сбалансированным. Несмотря на давление со стороны россиян, речь не идет о санкциях, штрафах, недопуске к играм, а лишь об устном предупреждении" (Nashkiev.ua, 09.07), – уточняет функционер.

Подобное наказание действительно сложно назвать жестким, однако сам факт, что поводом для него стали приветственные слова в адрес Украины, прогнозируемо вызвал волну гнева в отечественном медиа-пространстве.

Например главред сайта Цензор.нет Юрий Бутусов на своей странице в Facebook назвал реакцию ФИФА "верхом наглости":

"То есть игрок, который много лет играл в Украине, не имеет права сказать два слова – официальное приветствие в Украине, общеупотребительную фразу уважения к стране, которая его поддерживает и где есть его болельщики! Очевидно, что предупреждение Виде вынесено коррумпированными чиновниками FIFA, которые стараются действовать в русле пророссийской политики, хвалят Путина. И пытаются всячески скрыть грязную коррупционную историю о передаче права проводить чемпионаты мира в РФ и Катаре, которую расследуют правоохранительные органы США. Но мы не имеем права молча сносить такое прямое оскорбление нашей страны" (09.07).

Не остались в стороне и другие известные в нашей стране персоны. Так, авторитетный журналист Дмитрий Гордон назвал ФИФА "позорной организацией", добавив, что презирает ее (Gordonua.com, 10.07).

А международный гроссмейстер Павел Эльянов сравнил международную футбольную федерацию с флюгером: "Не важно кем ты был в прошлой жизни – адвокатом, экономистом или великим футболистом. Если случилось стать чиновником в ФИФА, то быть тебе лицемерным флюгером" (Ua.tribuna.com, 10.07).

Блогер же Сергей Наумович привлек внимание читателей тем, что указал на надпись USSR, которая красовалась на футболке ведущей дневника ЧМ-2018, вышедшего на официальном Youtube-канале ФИФА.

"Футболка с надписью "USSR" – это вполне брутальный политический акт от ФИФА и продолжение логики Путина о том, что "распад СССР – крупнейшая геополитическая катастрофа века". Вот как раз это и является грубейшим нарушением всех возможных своих же норм самой ФИФА и принципа "вне политики" (Dynamo.kiev.ua, 10.07), – написал он.

Тем временем раздосадованные украинцы и сочувствующие им атаковали официальныйресурс ФИФА в Facebook. К утру 10 июля более 150 тысяч человек выставили страничке минимальную из возможных оценок, оставив в комментариях многочисленные красноречивые послания "Слава Україні". Когда рейтинг страницы скатился до 1,4, функция ее оценивания была закрыта. Аналогичная история произошла и со страничкой "Газпрома" – мощнейшей корпорации в РФ и одного из основных спонсоров чемпионата мира.

Чувство допущенной несправедливости однозначно сплотило людей, но известный футбольный юрист Илья Скоропашкин не разделяет общего негодования. Он считает действия ФИФА по отношению к тому же Виде вполне обоснованными.

"Само по себе предупреждение не является дисциплинарной санкцией согласно ст. 13 Дисциплинарного кодекса ФИФА. Тот факт, что ФИФА ограничилась предупреждением, подтверждает, что в действиях Виды нет прямого нарушения каких-либо норм. Но его гражданская позиция, выраженная публично, вызвала резкую реакцию со стороны болельщиков принимающей страны, что могло иметь дальнейшие последствия для хорватских и, возможно, украинских посетителей чемпионата. В этой связи, ФИФА, которая крайне озабочена соблюдением безопасности во время футбольных турниров, где бы и кем бы они не проводились, предприняла превентивные меры, предупредив Виду и исключив таким образом дальнейшее обострение ситуации… Повторюсь, если бы ФИФА решила, что со стороны Домагоя Виды было совершено нарушение, к нему были бы применены санкции. Предупреждение – не является санкцией" (Dynamo.kiev.ua, 09.07).

ХОРВАТИЯ. ФУТБОЛ – НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Перепало от критиков и Хорватскому футбольному союзу, который, по мнению большинства украинских болельщиков и журналистов, "прогнулся" под ФИФА.

В частности, экс-полузащитник сборной Украины, а ныне эксперт на канале "2+2" Максим Калиниченко, которого процитировал ресурс Ua.tribuna.com, санкции ФХС применительно к Вукоевичу приравнял к обычной трусости (10.07).

Журналист Сергей Болотников со своей стороны соглашается, что приветствия Виды и Вукоевича в контексте общей ситуации можно считать политическим троллингом, запрещенным ФИФА. Отсутствие дисквалификации Виды он объясняет тем, что "провоцирование общественности" произошло уже в раздевалке, а не во время игры. Однако Болотников также удивляется пассивности хорватов в отстаивании своих прав.

"Чому Віда, Вукоєвич, боси хорватської футбольної федерації і всі, хто на їх боці, навіть не сперечаються з ФІФА? Формальної ж провини немає — які можуть бути попередження? Виходить, нікому з футболістів не можна підтримувати українців у війні з Росією навіть за межами поля – наприклад, в інтерв’ю чи в соцмережах? Це ж наступ на свободу слова і просто ідіотизм. Більше того, замість боротьби хорвати вибачаються і відстороняють Вукоєвича. В чомусь їх можна зрозуміти – не дуже приємно, коли твою перемогу чомусь присвячують іншій країні і використовують для тролінгу третьої. Це підстава для розмови всередині команди. Але така привселюдна порка – більш підлий і жалюгідний вчинок важко придумати. Схоже, хорвати злякались, що їх фанатам в Росії може щось загрожувати, якщо нагнітати ситуацію. Іншого не конспірологічного пояснення не знайти" (Ua.tribuna.com, 12.07).

Против Англии в полуфинале Вида играл под серьезным прессом. Каждое его касание мяча сопровождалось гулом и свистом переполненных "Лужников". Но хорват не только выдержал это давление, он провел едва ли не лучший свой матч на турнире, сделав огромный вклад в завоевание "клетчатыми" финальной путевки. Зато после игры футболист, скорее всего, разочаровал большую часть тех людей, которые успели назвать его героем.

Отвечая на вопросы местного репортера, Вида снова принес извинения:

"Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед русскими людьми. Извините, это жизнь. Надо учиться на ошибках" (Obozrevatel.com, 12.07), – сказал он.

Вот только уменьшилась ли оттого важность месседжа, посланного нам экс-футболистами "Динамо" после победы над россиянами? Отнюдь. Парни заставили футбольную Европу вновь говорить об Украине, обсуждая ее взаимоотношения со страной-агрессором. Они же подтолкнули к более активным и решительным действиям наших политиков, которым, конечно, необходимо проводить большую просветительскую работу среди своих иностранных коллег.

И реакция главы МИДа Украины Павла Климкина свидетельствует именно об этом:

"Приветствие "Слава Украине!" звучит не только патриотично, но и гордо. И для нас, и для наших друзей. Поэтому-то они так и обращаются к нам по всему миру, в том числе и известные политики, лидеры многих демократических стран. Это стало и их приветствием. Только Россия от него шарахается и воспринимает, как враждебное для себя. А причина простая. Россия вероломно напала на Украину, захватила наш Крым и Донбасс. Мы же, украинские дипломаты, будем спокойно и последовательно разъяснять нашим зарубежным партнерам причины болезненной российской нервозности. И убежден: все больше друзей будут приветствовать нас искренними словами: "Слава Украине!" (Unian.net, 11.07).

Климкин отметил, что, поскольку спорт формально отделен от политики, МИД воздерживается от прямой полемики с ФИФА. "А вот со всеми остальными – поработаем" (Unian.net, 11.07), – добавил он.

Что до извинений Виды, расстроивших определенное количество украинцев, то эту ситуацию прекрасно разложил по полочкам Игорь Линник, представив свою версию произошедшего:

"Вида приехал на ЧМ играть в футбол. Так получилось, что его команда сыграла против России, выбила ее из турнира, а он сам забил гол. Какие эмоции – понятно. Его поступок тоже понятен. Домагой прожил в Украине все эти волнительные военные годы, на каждом матче слыша с трибун "Слава Україні!" Он не мальчик. Его собственная страна когда-то вот так же отбивалась от Сербии, которую всячески поддерживала Россия... Но сейчас в Россию Вида приехал, чтобы играть футбол. …Ролик Виды и Вуко произвел мировой фурор, о чем сами они изначально не то, чтобы не мечтали, но даже не предполагали. Это была топ-новость большинства мировых СМИ! В эти же дни президентша Хорватии наезжала в Россию – не только для просмотра матчей ЧМ, но и для переговоров с РФ. Хорватия небольшая и небогатая страна, она нуждается во многом. Ролик Виды и Вуко однозначно поставил под сомнение усилия всей хорватской дипломатии – с президентшей никто ни о чем в Москве разговаривать не хочет. Хорватия ищет пути для возврата к переговорам. Хорватия обещает исправиться. Хорватия давит на свою федерацию, на тренерский штаб сборной, на Вуко, на Виду... Вуко уходит спокойно – главное не навредить команде. Что делать Виде? Уезжать с полуфинала ЧМ, ради которого он работал полжизни, или сделать вид?.. А как бы поступили лично вы?"(12.07) – закончил многозначительным вопросом Линник свой пост в Facebook.

ВИДА И ВУКОЕВИЧ. С "ДИНАМО" В СЕРДЦЕ

Хуже того, имитируя бурную деятельность, бедовый руководитель отечественного футбола не забывает забрасывать камни в огород киевского "Динамо". Клуба, с которым он фактически ведет необъявленную войну уже не первый сезон.

На ресурсе Versii.com 9 июля была размещена фейковая и, очевидно, проплаченная информация о братьях Суркисах – дескать, те не только предпочли откреститься от проштрафившейся парочки, но и дали команду убрать видео резонансного приветствия хорватов с официального сайта "бело-синих".

На откровенную "дезу" обратил внимание журналист Сергей Васильев. Уличая Павелко в "черном пиаре", он и счел необходимым ответить на очередную антидинамовскую агитку.

"Глупо спорить с извращенными версиями реальных событий. Каждый видит мир сквозь призму своих интересов. Но неоспоримым остается тот факт, что патриотичный ролик от Виды и Вукоевича изначально появился не на сайте ФФУ, а на официальном сайте ФК "Динамо". Кстати, ролик до сих пор находится на своем месте и активно тиражируется оттуда множеством ресурсов и в соцсетях. Кроме официального сайта федерации. Некому разместить?" (10.07) – написал Васильев на своей страничке в Facebook.

Обвинения в адрес динамовского руководства и впрямь выглядят смешными. Не только потому, что знаменитый видеоролик, оперативно появившись на официальном сайте клуба, действительно никуда оттуда не исчезал. Просто в футбольных кругах прекрасно известно, сколь доверительные, даже близкие отношения поддерживает Игорь Суркис и с недавно перешедшим в "Бешикташ" Видой, и с Вукоевичем, после трех лет выступлений в Хорватии и Австрии вернувшимся в лагерь "бело-синих" в качестве скаута.

"Вспомните хотя бы Вукоевича, который даже сейчас после каждого матча "Динамо" пишет мне сообщения на телефон "Браво, "Динамо" Киев!" Это говорит о том, что, даже находясь далеко, он оставил в команде свою душу и сердце. Если после окончания карьеры игрока у Огнена будет желание работать в каком-либо качестве в нашем клубе, я бы с удовольствием работал с таким человеком" (Fcdynamo.kiev.ua, 17.12.15), – этот фрагмент из интервью динамовского президента, данного два с половиной года назад, не только демонстрирует последовательность и искренность в высказываниях Игоря Суркиса, но и его отношение к своему бывшему футболисту.

В этих же словах можно увидеть и ответ на вопрос, почему победу над Россией Вида и Вукоевич посвятили "Динамо" и Украине. Природа их порыва читается даже в комментариях беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, в какой бы извращенной форме не были поданы его мысли.

"Кричать бандеровские лозунги – не самый лучший способ. Этот деятель играл в киевском "Динамо", видимо, там "подхватил" все эти лозунги" (Nsn.fm, 09.07), – безусловно, такие слова одиозного политика, сказанные про Виду, киевляне вправе считать комплиментом в свой адрес.

Да и самому футболисту наверняка было приятно узнать, что уже на следующий день после появления в Сети того самого видео, во время товарищеского матча "Динамо" со швейцарским "Люцерном" в Австрии, фаны украинского клуба растянули на трибунах баннер с многозначительной надписью на хорватском: "Спасибо, Домагой!".

ФФУ. ИСТОЧНИК ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ УГРОЗЫ

Украинский футбол продолжает чахнуть и деградировать.

Очередной национальный чемпионат еще не начался, однако уже успел оскандалиться. Сложно представить, чтобы в какой-то другой стране клуб из второй лиги (в нашем случае – ФК "Львов") легко и непринужденно менялся местами с представителем элиты ("Вересом") путем банального обмена названиями, а кандидата на освободившуюся вакансию в УПЛ выбирали путем голосования…

Бардаку, царящему в отечественном футбольном хозяйстве, посвятил свой объемный материал известный обозреватель Александр Попов.

"И никто не задает, например, такой вопрос: "Почему у "Вереса", переименованного во "Львов", эмблема клуба, как у "Львова", который выступал во второй лиге? – удивляется он. – Ведь речь идет просто о переименовании, а не о замене клуба Премьер-лиги на клуб второй лиги? Если так, то, значит, должна быть какая-то другая эмблема". Никто задает вопросов о том, почему официальный сайт переименованного "Вереса" работает по адресу "Львова", выступавшего во второй лиге. И так далее. И это ведь катастрофа! Полный крах украинского футбола, потому что в нем уже совсем нет места игре, спортивным принципам, правилам, регламенту, в нем есть место только тому, что "порешают". У нас на глазах, у нас у всех на глазах клуб Премьер-лиги заменили клубом второй лиги, и все в порядке! Мы проглотили и это!" (Dynamo.kiev.ua, 13.07).

Автор справедливо указывает, что с таким успехом начало следующего сезона может ознаменоваться еще более вопиющими нарушениями.

"Вот бы на все эти вопросы внятно ответил президент ФФУ. Вот бы объяснил, почему именно при нем отечественный футбол окончательно превратился в шапито, где клубы, как блохи, прыгают между дивизионами. Но ему, кажется, совсем не до того: он, вдоволь напутешествовавшись с Кубком чемпионов по стране и ее необычным местам, теперь фоткается в футболке сборной Хорватии в Верховной Раде Украины..." (Dynamo.kiev.ua, 13.07).

Тревога и досада журналиста легко объяснимы.

Чем был отмечен прошлый сезон?

– демонстративным отказом предоставить место в Премьер-лиге честно завоевавшей путевку черниговской "Десне", и заменой ее "Вересом", не имеющим собственного стадиона;

– позорным вылетом юношеской сборной Украины из квалификации ЧЕ-2018 (U17), причиной которого стала элементарная халатность чиновников;

– проволочками с английской визой для киевлянина Николая Шапаренко, едва не стоившие участия этого футболиста в выездном квалификационном матче молодежного чемпионата континента;

– заменой неугодных региональных федераций "фейковыми";

– полнейшим бездействием Комитета по вопросам этики и честной игры. Достаточно сказать, что ведомство Франческо Баранки до сих пор не передало в КДК документы по матчу первой лиги "Ильичевец" – "Горняк-Спорт", сыгранному осенью 2016-го и названному тем же Баранкой "возмутительным договорняком";

– чудовищными условиями, в которых оказались участники запорожских финальных игр ДЮФЛ, вынужденные спать на продавленных раскладушках и питаться клееподобной кашей с сосисками;

– наконец, отсутствием и намека на равноудаленность по отношению к участникам соревнований, гордо декларируемую в Доме футбола.

Авторитетный политолог Виктор Ружинский в своей публикации привел целый ряд событий, имевших место в предыдущем сезоне, которые не оставляют сомнений в ангажированности ФФУ. Та открыто играет на стороне "Шахтера" и методично обкладывает запредельными санкциями киевское "Динамо".

Ружинский напомнил о том, как дисциплинарные органы ФФУ неоднократно закрывали глаза на нацистские банеры и лозунги, появлявшиеся в секторах донецких ультрас; как наставник "Шахтера" Паулу Фонсека, гонявшийся по полю за арбитром, получал наказание, аналогичное тому, которым "награждался" тренер киевлян Олег Лужный, что-то крикнувший со своей скамьи; как прощали хавбека горняков Бернарда, умышленно получившего желтую карточку – для "обнуления"; как оценивали толчок судьи его одноклубником Ярославом Ракицким, по сути, в один жалкий матч дисквалификации; как целых два месяца тянули с наказанием для гендира "оранжево-черных" Сергея Палкина, зато в случае с динамовским президентом Игорем Суркисом дело взяли в оборот уже на следующий день …

Отдельной темой стал непропорциональный подход в оценке нарушений со стороны болельщиков обеих команд. В предыдущем чемпионате динамовцы дважды играли дома при пустых трибунах, причем в одном случае пострадали из-за инцидентов, произошедших на… нейтральном стадионе. Максимальными же санкциями для фанов "Шахтера" становились закрытия гостевых секторов.

Автор констатирует, что "Динамо" вряд ли стоит рассчитывать на справедливость дисциплинарных органов нынешней ФФУ. Свидетельство тому – 500 тысяч гривен штрафа и очередной домашний матч без зрителей, которым киевляне откроют чемпионат Украины-2018/19. Причина – беспорядки на встрече лидеров 19 мая, в которых, опять же, отличились болельщики как столичного, так и донецкого клуба и после которых горняки снова отделались баном на посещение гостевого сектора и 150 тысячами штрафа.

"Если подобная тенденция в принятии неадекватных санкций органами ФФУ будет сохраняться и впредь, можно с уверенностью прогнозировать критичное повышение уровня наэлектризованности в среде динамовских ультрас" (1news.com.ua, 15.07).

Ружинский обоснованно предупреждает, что недовольство болельщиков, регулярно подпитываемое несправедливыми решениями федерации, в любой момент может вылиться в кризис и подстегнуть радикальных фанатов к непредсказуемым поступкам. А тогда уже массовыми превентивными пикетами возле Дома футбола история не закончится.