Познер восхитился "успехом Путина" на ЧМ-2018 и получил ответку от россиян

Телеведущий Владимир Познер восхитился якобы победой Путина на чемпионате мира по футболу-2018, за что получил приличную порцию критики в сети.

"Приехало порядка трех с половиной миллионов человек, это большое число и, конечно, это определенная победа, и прежде всего для Путина, потому что вот эти три с половиной миллиона человек, которые, вернувшись домой, будут рассказывать то, что они видели, а видели они только хорошее", — написал Познер в своем блоге.

По мнению телеведущего, иностранцы боялись увидеть в России пустые полки магазинов, однако обилие товаров в супермаркетах их приятно поразило. "Это, конечно, выигрыш, колоссальный выигрыш для образа страны, и в этом случае это, конечно же, успех", — добавил Познер.

Россияне не выдержали такое лицемерия от Познера.

"Самое главное, что Путин, под фанфары ЧМ, победил многих россиян. Пока они пили пиво и скакали на стадионах, им урезали пенсии и повысили налоги", - иронизируют комментаторы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети показали "секретный указ" Путина по ЧМ-2018.