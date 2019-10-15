После фантастической победы над Португалией в матче отбора на Евро-2020, футболисты сборной Украины дали волю эмоциям.

Появилось видео того, что творилось в раздевалке национальной сборной Украины на НСК "Олимпийский". Кроме того, групповую праздничную фотографию у себя в Twitter разместил наставник команды, Андрей Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась в финальную часть турнира.

После игры, наши футболисты устроили феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском", а болельщики в соцсетях бурно отметили этот успех национальной команды.

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