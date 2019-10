После фантастической победы над Португалией в матче отбора на Евро-2020, футболисты сборной Украины дали волю эмоциям.

Появилось видео того, что творилось в раздевалке национальной сборной Украины на НСК "Олимпийский". Кроме того, групповую праздничную фотографию у себя в Twitter разместил наставник команды, Андрей Шевченко.

With this historical win, we have qualified for @EURO2020. Well done @FFUKRAINE. I’m so proud of you all! 💙💛 #UkrainePortugal #EURO2020 pic.twitter.com/R5stEYGkFE