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15 октября • обновлено в 21:28
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Что творилось в раздевалке сборной Украины после победы над Португалией: появилось видео

2.1т Читать материал на украинском

После фантастической победы над Португалией в матче отбора на Евро-2020, футболисты сборной Украины дали волю эмоциям.

Появилось видео того, что творилось в раздевалке национальной сборной Украины на НСК "Олимпийский". Кроме того, групповую праздничную фотографию у себя в Twitter разместил наставник команды, Андрей Шевченко.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 14 октября сборная Украины со счетом 2:1 обыграла Португалию в отборе на чемпионат Европы по футболу-2020 и с первого места квалифицировалась в финальную часть турнира.

После игры, наши футболисты устроили феерическое празднование с фанатами на переполненном "Олимпийском", а болельщики в соцсетях бурно отметили этот успех национальной команды.

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Темы
Украина - Португалия Евро-2020
Место
Украина Киев
Тег
Сборная Украины по футболу
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