Появились фантастические фото Зинченко с Суперкубком Англии

Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вместе с английской командой выиграл Суперкубок Англии.

Получив вожделенный трофей 22-летний полузащитник сборной Украины с одноклубниками отправился с наградой путешествовать по полю, наслаждаясь каждым моментом триумфа.

Уставшего, но счастливого украинца и подловили фотографы. OBOZREVATEL предлагает своим читателям разделить радость с нашим соотечественником.

The first piece of silverware of the season goes to...



Manchester City 🙌



Pep Guardiola's men have now won the last five domestic trophies on offer 👀 pic.twitter.com/MHCwz6ouWy