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Появились фантастические фото Зинченко с Суперкубком Англии

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Украинский футболист "Манчестер Сити" Александр Зинченко вместе с английской командой выиграл Суперкубок Англии.

Получив вожделенный трофей 22-летний полузащитник сборной Украины с одноклубниками отправился с наградой путешествовать по полю, наслаждаясь каждым моментом триумфа.

Уставшего, но счастливого украинца и подловили фотографы. OBOZREVATEL предлагает своим читателям разделить радость с нашим соотечественником.

Появились фантастические фото Зинченко с Суперкубком Англии
Появились фантастические фото Зинченко с Суперкубком Англии
Появились фантастические фото Зинченко с Суперкубком Англии
Появились фантастические фото Зинченко с Суперкубком Англии
Появились фантастические фото Зинченко с Суперкубком Англии
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Напомним, что в прошлом сезоне Зинченко вместе с "МанСити" стал чемпионом Англии и выиграл Кубок лиги, а в мае 2019-го завоевал Кубок Англии.

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Персона
Александр Зинченко
Место
Англия Лондон
Тег
ФК Манчестер Сити
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