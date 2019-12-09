Появилась реакция ФИФА на громкое решение WADA в отношении России

ФИФА отреагировала на решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) исключить Россию на четыре года из международных турниров, включая Олимпийские игры и ЧМ по футболу-2022.

Сборная России по футболу

"ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета WADA. Мы находимся в контакте с WADA и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространение санкций на футбол", – говорится в заявлении пресс-службы ФИФА, которое передает сайт "Чемпионат".

Новости Футбольный союз РФ отреагировал на решение WADA об отстранении России

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 9 декабря российских спортсменов отстранили от международных соревнований на 4-летний срок. У России есть возможность в течение 21 дня подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

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