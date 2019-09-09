"Посмотрите на нас сейчас": легенда "Шахтера" рассказал правду о "ДНР"

Корреспондент ВВС встретился в Донецке с экс-капитаном донецкого "Шахтера" Виктором Звягинцевым, который сейчас занимает один из руководящих постов в футбольной федерации так называемой ДНР.

Виктор Звягинцев ua-football.com

"Мы встречаемся в его тесном кабинете, сверкающем сувенирами советских времен, в Донецкой городской футбольной администрации, где он работает местным председателем", – пишет журналист в своем репортаже.

Дальше он приводит слова Звягинцева, который ностальгирует о прошлом и признается, что хочет вновь увидеть футбол на "Донбасс Арене".

"Футбол объединяет всех жителей Донецка, – говорит он (Звягинцев. – Ред.) сквозь сигаретный дым. – Это не сон. Я верю, что в своей жизни мы снова увидим футбол на "Донбасс Арене". Старый "Шахтер" советских времен – вот что у меня на уме. Точно так же, как Бобби Чарльтон никогда не забудет свои дни в "Манчестер Юнайтед". Но я сожалею о том, что случилось. Все было в наших руках. Мы жили в мире. Посмотрите на нас сейчас".

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 августа исполнилось 10 лет со дня открытия "Донбасс Арены". Сейчас состояние стадиона называют аварийным.

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!