Пошел на обман: известный футболист вспомнил, как попал в "Ливерпуль"

Аргентинский футболист Макси Родригес рассказал, как для перехода в "Ливерпуль" из мадридского “Атлетико” ему пришлось обмануть главного тренера команды Рафаэля Бенитеса.

"Рафа сказал мне, что знание английского языка является очень важным для всех игроков команды, и спросил, могу ли я на нем разговаривать. Я соврал, что могу, поскольку очень хотел, чтобы переход состоялся", – цитирует слова Родригеса издание Marca.

Макси Родригес

Стоит отметить, что его вранье было быстро раскрыто.

"По случаю моего трансфера была организована пресс-конференция. Бенитес сказал, что начнет говорить первым, после чего передаст слово мне. Я схватил его и сказал, что знаю только одно слово на английском – привет. Он назвал меня с*киным сыном, но посмеялся над этой ситуацией вместе со мной", – рассказал Родригес.

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