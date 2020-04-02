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2 апреля • обновлено в 16:26
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Пошел на обман: известный футболист вспомнил, как попал в "Ливерпуль"

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Аргентинский футболист Макси Родригес рассказал, как для перехода в "Ливерпуль" из мадридского “Атлетико” ему пришлось обмануть главного тренера команды Рафаэля Бенитеса.

"Рафа сказал мне, что знание английского языка является очень важным для всех игроков команды, и спросил, могу ли я на нем разговаривать. Я соврал, что могу, поскольку очень хотел, чтобы переход состоялся", – цитирует слова Родригеса издание Marca.

Макси Родригес

Макси Родригес

Стоит отметить, что его вранье было быстро раскрыто.

"По случаю моего трансфера была организована пресс-конференция. Бенитес сказал, что начнет говорить первым, после чего передаст слово мне. Я схватил его и сказал, что знаю только одно слово на английском – привет. Он назвал меня с*киным сыном, но посмеялся над этой ситуацией вместе со мной", – рассказал Родригес.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший тренер киевского "Динамо" россиянин Валерий Газзаев вспомнил о курьезе с Ярмоленко в "Динамо".

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персона
Рафаэль Бенитес
Теги
Атлетико Мадрид ФК Ливерпуль
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