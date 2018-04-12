Португальский футболист забил фантастический гол "дугой"

Португальский полузащитник "Вулверхэмптона" Рубен Невиш отметился фантастическим ударом в поединке Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион Англии). Эпизод произошел в матче 42-го тура против "Дерби Каунти".

На 51-й минуте, выигрывая 1:0, игроки "Вулверхэмптона" организовали массированную атаку. Гости, после подачи с углового вынесли мяч за пределами штрафной площадки, где его и подхватил 21-летний игрок сборной Португалии.

Невиш одним движением обработал кожаную сферу, а вторым нанес невероятный по красоте "выстрел". Мяч по дуге опустился четко в девятку.

"Обозреватель" предлагает своим читателям посмотреть на этот шедевр.

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