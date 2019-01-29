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''Понятно, что есть'': Хацкевич рассказал о конфликте с игроком "Динамо"

1.6тЧитать материал на украинском

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич признался, что в воспитательных целях не ставил в основной состав молодого футболиста Николая Шапаренко.

Полузащитник киевлян в старте сезона лишь изредка выходил на поле на замену.

"Понятно, что есть те, кто довольны, и те, кто не довольны. Я, как тренер, тоже был не доволен его формой в игровом плане, хотя сборы он отлично провел. Может где-то он почувствовал, что он уже игрок именно основного состава. А это "Динамо" Киев. Тут нужно давать результат", - цитирует Хацкевича Динамомания.

Николай Шапаренко

Николай Шапаренко

ФК Динамо Киев

Новости
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Главной проблемой молодого футболиста по мнению тренера "Динамо" было отсутствие прогресса.

"Я ему говорил: Коля, нужно немного времени, нужно привести голову в порядок. Футбольные качества у него – в порядке, но все равно – всегда нужно совершенствовать. Как говориться – чтобы поменять пол, сначала нужно починить крышу. За место в составе нужно бороться, оно не гарантировано никому", - рассказал о политике в команде Хацкевич.

''Понятно, что есть'': Хацкевич рассказал о конфликте с игроком "Динамо"

ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист киевского "Динамо" Николай Морозюк на правах аренды перешел в турецкий "Ризеспор". В дебютном матче в новом клубе футболист отметился забитым в свои ворота мячом.

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Персоны
Александр ХацкевичНиколай Шапаренко
Тег
ФК Динамо Киев
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