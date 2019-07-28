Беседин рассказал, как в "Динамо" можно "получить с ладошки"

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин в шутку оценил трансфер Неймара в столичный клуб, заявив что ему в привили бы любовь к дисциплине.
"Я за подписания бразильца. Не сможет ли он взорвать раздевалку своими конфликтами? Нет. У нас же в раздевалке все просто – можно раз с ладошки получить. Хоть ты Неймар или не Неймар", - сказал Беседин в эфире Youtube-канала "Трендец".
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 8 июля самый дорогой футболист мира бразилец Неймар не явился на первую тренировку французского ПСЖ, который начал подготовку к новому сезону.
Напомним, Неймар намерен покинуть французскую команду. Переговоры о трансфере бразильца ведет "Барселона".
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