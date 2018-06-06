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Показано истинное лицо России на ЧМ-2018

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Независимая транснациональная мультимедийная телерадиокорпорация "Телебачення Торонто" призвала всех болельщиков не ехать на ЧМ-2018. В социальных сетях "ТТ" опубликовал пронзительные иллюстрации с истинным лицом России.

"Хотите пойти на чемпионат мира по футболу в России? Пожалуйста, поймите, что вы спонсируете войну, преступность, военное преступление и террор", - говорится в подписи к фотографиям.

Новости
Показан истинный ад в России накануне ЧМ-2018

Иллюстрации ЧМ-2018

Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018

Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018

Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018

Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018

Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018

Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018

Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018

Телебачення Торонто

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США элегантно унизили сборную России перед ЧМ-2018.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персона
Телебачення Торонто
Место
Россия
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Дебилизм процветает
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2 из 3 ответов | показать все
Иванов СерГей, абсолютно адекватная реакция цивилизованного мира к твоей третьерейховской недостране.
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
, вы в школу сходите,для начала вместе с карликом
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