Показано истинное лицо России на ЧМ-2018

Независимая транснациональная мультимедийная телерадиокорпорация "Телебачення Торонто" призвала всех болельщиков не ехать на ЧМ-2018. В социальных сетях "ТТ" опубликовал пронзительные иллюстрации с истинным лицом России.

"Хотите пойти на чемпионат мира по футболу в России? Пожалуйста, поймите, что вы спонсируете войну, преступность, военное преступление и террор", - говорится в подписи к фотографиям.

Иллюстрации ЧМ-2018 Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018 Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018 Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018 Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018 Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018 Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018 Телебачення Торонто

Иллюстрации ЧМ-2018 Телебачення Торонто

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в США элегантно унизили сборную России перед ЧМ-2018.