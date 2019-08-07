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Подтвердил: Луческу прокомментировал свое "назначение" в киевское "Динамо"

1.5т Читать материал на украинском

Румынский тренер Мирча Луческу подтвердил, что посетит Киев 10 августа, но опроверг информацию о том, что это связано с предложением возглавить "Динамо".

Мирча Луческу

Мирча Луческу

"Нет, это неправда. Не знаю, кто это выдумал. Я полечу в Киев, потому что хочу посмотреть матч, но это только для себя. Потому что я уже давно не видел команду. Хочу посмотреть матч "Шахтера" с "Динамо", увидеть, какой сейчас уровень. Информация о предложении от "Динамо" – это неправда", — заявил Луческу в интервью Football.ua.

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Матч "Динамо" – "Шахтер" состоится 10 августа, а уже 13 августа киевляне сыграют против "Брюгге" в квалификации Лиги чемпионов, где попытаются отыграться после поражения 0:1 в первом матче.

Ранее румынское издание Gazeta Sporturilor сообщило, что у Мирчи Луческу есть предложение от "Динамо".

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Персона
Мирча Луческу
Тег
ФК Динамо Киев
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