Подсчитано, сколько фанатов не пустили в Украину на финал ЛЧ

Государственная пограничная служба Украины не пустила в нашу страну на финал Лиги чемпионов 6 болельщиков.

"По результатам дополнительной проверки отказано во въезде на Украину шести иностранцам. В том числе двум гражданам РФ – представителям СМИ, которые прибыли рейсами из Минска и Тбилиси", – сообщает пресс-служба ГПСУ.

Всего же по данным на 14:00 26 мая, Киев посетили почти 18 тысяч футбольных фанатов.

"Пограничники оформили документы на въезд в страну почти 18 000 граждан, которые следуют на финал ЛЧ. В том числе в течение последних суток оформлено 8 000 человек", – говорится в пресс-релизе ведомства.

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Ранее сообщалось, что болельщикам "Ливерпуля" отменили рейсы в Киев на финал Лиги чемпионов.

Напомним, что мадридский "Реал" и "Ливерпуль" в субботу, 26 мая, на поле НСК "Олимпийский" в Киеве определят победителя нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Начало в 21:45.

OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию матча Реал – Ливерпуль.