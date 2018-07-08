"Поддержка из Украины": Вида сделал официальное заявление

Футболист сборной Хорватии Домагой Вида сделал официальное заявление по поводу своего совместного видео с Огеном Вукоевичем, в котором они говорят "Слава Украине!".

"Расстроен, что ряд представителей СМИ интерпретировали наше сообщение таким образом. Это однозначно не было политическим лозунгом, а простая благодарность за поддержку из Украины, где я и Вукоевич провели несколько лет. У нас не было намерения задеть кого-то. На протяжении карьеры у меня были партнеры из многих стран, и я уважаю их всех", - приводит слова Виды Хорватский футбольный союз.

Вида отметил, что у него много друзей в Украине и есть друзья в России.

"Всеми ими я горжусь. Я с радостью общаюсь на русском языке и получаю удовольствие от российского гостеприимства на ЧМ-2018. Я искренне надеюсь, что эти высказывания будут восприняты только как слова благодарности нашим друзьям из Украины за их поддержку – не в матче с Россией, а по ходу всего чемпионата мира", – сказал Вида.

Как сообщал OBOZREVATEL, игра Россия - Хорватия завершилась победой "клетчатых" с общим счетом 6:5.

Этот успех хорваты посвятили Украине, записав соответствующий ролик. Видео вызвало бурю возмущений в РФ, где потребовали ФИФА наказать хорватских игроков.

Позже Международная федерация футбола вынесла свой вердикт в отношении Домагоя.

Кроме того, официальное заявление сделал и Хорватский футбольный союз.