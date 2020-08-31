Победителей матчей Лиги наций могут определять жребием

Результат матчей нового розыгрыша Лиги наций могут определяться с помощью жребия в случае невозможности их проведения.

Соответствующее решение принял исполком Европейского футбольного союза (УЕФА), пишет официальный сайт организации. В УЕФА подчеркнули, что турнир будет проводиться на фоне пандемии коронавируса, что и вынудило футбольные власти принять специальный медицинский протокол. Он предусматривает проведение регулярных тестов у футболистов на COVID-19.

Жребий будет задействован в том случае, если встречу невозможно сыграть или доиграть по независящих от команд причин. При этом, если контрольно-дисциплинарный комитет признает одну из ассоциаций виновной в срыве поединка, то сборной будет присуждено техническое поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке к матчам Лиги наций со Швейцарией (3 сентября) и Испанией (6 сентября).

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