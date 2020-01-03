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3 января • обновлено в 22:54
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"По всем направлениям": журналист поставил крест на "Динамо"

1.5т
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Вице-чемпион Украины киевское "Динамо" на сегодняшний день не в состоянии оказать достойную конкуренцию своему принципиальному сопернику донецкому "Шахтеру".

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua выразил главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков. По его убеждению, "бело-синие" уступают "горнякам" во всех компонентах.

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"Если "Динамо" сейчас уступает "Шахтеру", то по всем направлениям. В частности – финансовому. Я не вижу благодаря чему можно конкурировать с "Шахтером". Если в эту команду не вводить свежие силы, то у нее есть предел. Из года в год "Динамо" выглядит физически неудачно. Если это не исправить – никакая тактика не поможет", – отметил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько киевское "Динамо" заработает на первом трансфере 2020 года.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Персона
Артем Франков
Тег
ФК Динамо Киев
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