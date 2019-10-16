По УЕФА жестко прошлись из-за Украины: спортивные итоги 15 октября

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду сделал самоуверенное заявление после поражения от Украины, а легендарный российский футболист получил ответку за оскорбления украинца.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 15 октября.

Кроме того, УЕФА обвинили в двойных стандартах из-за намерения перенести финал Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

"Россия заходит в Украину, как домой": с финалом Лиги чемпионов возник скандал

Легендарный российский футболист унизил Украину и получил ответку

В УЕФА готовят сенсационное решение о переносе финала Лиги чемпионов

"Приходят ко мне сами": Роналду сделал дерзкое заявление после матча с Украиной

"Радуются огню в комментариях": Канделаки завелась из-за слов футболиста сборной Украины

"Все, что говорит Роналду..." Футболист сборной Украины возмутился после игры с Португалией

Зинченко не сдержался после победы сборной Украины и взорвал интернет - яркое видео

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!