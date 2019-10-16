По УЕФА жестко прошлись из-за Украины: спортивные итоги 15 октября

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду сделал самоуверенное заявление после поражения от Украины, а легендарный российский футболист получил ответку за оскорбления украинца.
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Кроме того, УЕФА обвинили в двойных стандартах из-за намерения перенести финал Лиги чемпионов. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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