По стопам Ярмоленко: лидером "Динамо" заинтересовались за рубежом

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов сразу двух иностранных клубов. 21-летним полузащитником сборной Украины заинтересовались гранды в Италии и Германии.

Итальянская «Рома» собирается подписать Цыганкова. Однако конкурировать за молодого украинца римлянам придется с лидером немецкой Бундеслиги - дортмундской «Боруссией», за которую играл бывший одноклубник Виктора Андрей Ярмоленко в 2017-2018 годах.

Оба клуба готовы выложить за футболиста сборной Украины 20 млн евро, сообщает Calciomercato.

ФК Динамо

По информации журналиста Кирила Крыжановского, Цыганков покинет «Динамо» в 2019 году. Однако пока неизвестно, произойдет это в зимнее или летнее трансферное окно.

Напомним, что по инсайдерской информации журналиста Игоря Цыганыка, киевлянам уже поступало официальное предложение о трансфере лидера.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист «Динамо» Виктор Цыганков попал в сборную группового этапа Лиги Европы. Вице-капитан «бело-синих» забил два мяча и отметился тремя ассистами во втором по значимости клубном европейском турнире.