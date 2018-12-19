МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

По стопам Ярмоленко: лидером "Динамо" заинтересовались за рубежом

2.1тЧитать материал на украинском

Лидер киевского «Динамо» Виктор Цыганков попал в сферу интересов сразу двух иностранных клубов. 21-летним полузащитником сборной Украины заинтересовались гранды в Италии и Германии.

Итальянская «Рома» собирается подписать Цыганкова. Однако конкурировать за молодого украинца римлянам придется с лидером немецкой Бундеслиги - дортмундской «Боруссией», за которую играл бывший одноклубник Виктора Андрей Ярмоленко в 2017-2018 годах.

Оба клуба готовы выложить за футболиста сборной Украины 20 млн евро, сообщает Calciomercato.

По стопам Ярмоленко: лидером "Динамо" заинтересовались за рубежом

ФК Динамо

Новости
Отставка Хацкевича из "Динамо": появились новые данные

По информации журналиста Кирила Крыжановского, Цыганков покинет «Динамо» в 2019 году. Однако пока неизвестно, произойдет это в зимнее или летнее трансферное окно.

Напомним, что по инсайдерской информации журналиста Игоря Цыганыка, киевлянам уже поступало официальное предложение о трансфере лидера.

По стопам Ярмоленко: лидером "Динамо" заинтересовались за рубежом

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист «Динамо» Виктор Цыганков попал в сборную группового этапа Лиги Европы. Вице-капитан «бело-синих» забил два мяча и отметился тремя ассистами во втором по значимости клубном европейском турнире.

Персона
Виктор Цыганков
Теги
Боруссия ДортмундФК Динамо КиевФК Рома
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги