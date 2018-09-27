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''По одной причине'': Суркис рассказал, почему Лобановский не давал играть Леоненко

1.8тЧитать материал на украинском

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис объяснил, что легендарный тренер "бело-синих" Валерий Лобановский не видел в составе своей команды экс-футболиста Виктора Леоненко из-за проблем с дисциплиной.

"Леоненко не играл при Лобановском по одной простой причине. Не потому, что он был слабее Шевченко и Реброва. Нет. Он не играл по той простой причине, что много разговаривал. А Валерий Васильевич хотел, чтобы на поле все игроки безукоризненно выполняли то, что требует от них современный футбол", - рассказал Суркис в интервью "Динамо Киев от Шурика".

Виктор Леоненко

Виктор Леоненко

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Напомним, что Виктор Леоненко защищал цвета столичного клуба с 1992 по 1998 год. После возвращения на пост главного тренера Валерия Лобановского в 1997 году форвард перестал попадать в состав первой команды и в итоге перешел в ЦСКА, а затем завершил карьеру в "Закарпатье".

Как сообщал OBOZREVATEL, Леоненко эпично отреагировал на выход "Динамо" в плей-офф Лиги чемпионов.

Персоны
Игорь СуркисВиктор ЛеоненкоВалерий Лобановский
Объект
ФК Динамо Киев
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