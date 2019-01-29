''Пили, курили, девочки...'' Легенды "Динамо" поделились пикантными откровениями

OBOZREVATEL продолжает знакомить вас с фрагментами ретро-интервью, которые в свое время давали известные игроки, тренеры, арбитры.

Юрий ВОЙНОВ

Родился 29 ноября 1931 года. Заслуженный мастер спорта, чемпион СССР 1961 года в составе "Динамо" (Киев), серебряный призер 1960 года. В чемпионатах СССР за "Динамо" сыграл 174 матча. Игрок сборной СССР. Заслуженный тренер Украины. Покинул этот мир 22 апреля 2003 года.

- В 1958 году, выступая на ЧМ в Швеции, вы были включены в состав символической сборной мира. В 1960-м во Франции стали чемпионом Европы. А как попали в национальную команду?

- Наверное, кому-то в руководстве понравилось, как я справился с самим Пушкашем!.. После ЧМ-1954, где венгры совершенно случайно уступили в финале немцам, в Москве состоялась встреча между сборными Союза и Венгрии. Это была супер-команда, которая играла в такой техничный футбол, что лучше было бы следить за их финтами с трибуны, чем играть против них на поле.

Грошич, Божик, Цибор, Хидегкути, Закариаш, Кочиш, Пушкаш – одного лишь перечисления этих громких имен достаточно, чтобы напугать кого угодно… И, если бы не политические события того времени, это чудо-команда достигла бы большего. А так, после "венгерских событий" 1956 года, едва ли не половина игроков оказалась на Западе и в дальнейшем разбрелась кто куда…

Тогда в Москве мы вполне неплохо выглядели против прославленных венгров, и даже могли победить, забив первыми гол: отличился Сергей Сальников… Но Кочиш сравнял счет. Мне было поручено не дать сыграть Пушкашу не в полную силу. Наверное, я с этим заданием справился. Именно после этого матча была определена моя судьба: вместе с Игорем Нетто мы несколько лет составляли неразлучную пару полузащитников сборной.

- И вскоре сборная СССР на "Парк де Пренс" в Париже в острейшем поединке со сборной Югославии выиграла Кубок Европы…

- Тот финал забыть невозможно!.. Потом мы всю ночь бродили по Парижу, а вечером в ресторане на Эйфелевой башне нас приветствовала европейская футбольная элита.

- В Москву вы вернулись первым чемпионом Европы. Ваш успех оценили по достоинству?

- Да, сегодня гонорары такие серьезные, что, наверное, один игрок чемпионского состава, если бы захотел, смог бы содержать сборную страны тех времен. В 1960 году нам выдали аж по 200 долларов, но потом в Москве выяснилось, что эту "награду" необходимо все-таки вернуть.

Чемпионы СССР 1961 года ФК "Динамо" Киев

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Виктор СЕРЕБРЯНИКОВ

Родился 29 марта 1940 года. Заслуженный мастер спорта. С 1959-го по 1971-й год играл в "Динамо" (Киев). Четырехкратный чемпион СССР, двукратный обладатель Кубка страны. Игрок сборной СССР. Полуфиналист Кубка мира 1966 года. В чемпионатах СССР сыграл 299 игр, забил 70 голов. Ушел из жизни 12 ноября 2014 года.

- Утверждают, что без 1960 года не было бы 1961-го: медали ковались именно тогда…

- Интересный был год: перетасовки, становление… Тогда был двухступенчатый розыгрыш, и мы вошли в финальную "пульку" с хорошими очками, и если бы "Торпедо" было чуть послабее, могли бы и чемпионами стать. Маслов собрал приличную команду!.. Но второе место в чемпионате СССР, при том, что мы все время были в лидирующей группе, для многих специалистов, не говоря уже о зрителях, – словно снег на голову…

- В том году запомнились какие-нибудь красивые голы или забитые в важных матчах?..

- Все матчи были важные, а что касается "красивых" голов, то, помню, еще Маслов говорил: "Для меня красивых голов не существует: главное, чтобы мяч пересек ленточку ворот, и судья при этом показал на центр…"

- Каким был Вячеслав Дмитриевич Соловьев?

- Добивался дисциплины не только на поле, но и в быту: ездил по квартирам, интересовался, кто как проводит время… А в игре заставлял нас быть пожестче, посмелее – прививал атлетизм… Обращал серьезное внимание на то, чтобы "закачивали" голеностопы, требовал по серьёзному разминаться перед тренировками и играми… Именно при нем стали усиленно тренировать штрафные, угловые: вспомните, сколько мы голов забили именно со "стандартов"…

- "Дуга Серебряникова" – от вашего удара часто страдали вратари соперников…

- Я с места левого инсайда пытался бить, обводя стенку. Потом перегрузил колено и бить перестал… Как-то в Бразилии подсмотрел, как эти "клоуны" бьют над стенкой! Как это у них получалось, ума не приложу… Вернулся домой и начал работать… Удар оказался не столько сложным, сколько болезненным для бьющего: расслабленное колено плюс удар щелчком – связки напряжены… А на тренировках надо не один десяток раз эту боль испытывать…

- В 1964 году "Динамо", победив в финале московское "Торпедо" – 1:0, завоевало Кубок СССР.

- Ехали домой, как герои космоса: поезд был переполнен киевскими болельщиками, которые гуляли всю ночь… Утром Маслов нас заранее поднял: привели себя в порядок и приготовились к встрече… На перроне нас торжественно встречали и чуть ли не на руках занесли в автобус… Только собрались отъезжать, заходит какой-то молодой человек с "дипломатом" и, не спрашивая, где тренер – ко всем: "Ребята, сколько человек играло?"

Видно, дилетант… А я возьми да брякни: "20…" Маслов, ничего не понимая, оборачивается ко мне… А этот посыльный открывает дипломат и достает оттуда 20 конвертов… Тренеры замерли, как каменные – никто конвертов не берет… Наконец решился доктор, Сергей Федорович Попов… "Вам передает привет Петр Ефимович (Шелест, первый секретарь ЦК КП Украины – Прим.). Спасибо…" – и молодой человек выскочил из автобуса… Маслов поворачивается ко мне: "Ты – такой-сякой!.. Знаешь, что я коммунист?.." "Мы все – коммунисты… – говорю, – но деньги нужны всем!" Посчитали – нормально вышло…

* * *

Валентин ТРОЯНОВСКИЙ

Родился 1 июня 1939 года. В киевское "Динамо" был приглашен из ФШМ вместе с Андреем Бибой, Валерием Лобановским, Олегом Базилевичем, Анатолием Крощенко, Анатолием Терлецким… Серебряный призер чемпионата СССР 1960 года, чемпион СССР 1961 года. Отлично действовал в связке с Лобановским. Покинул этот мир 18 января 2012 года.

- Валентин, ты коренной киевлянин, начал играть в футбол в школьном дворе на Красноармейской, затем попал на "Ленкузню". А кто был первым тренером?

- Что и говорить – "вышли мы все из народа!.." Двор – есть двор… Как футболист сформировался на "Печатнике", возле лыжного трамплина на стадионе Хрущева, у Балакина, Махини. Уже в 14 лет стал зарабатывать футболом – платили стипендию. Вскоре попал в "Динамо".

- Чем было интересно тогдашнее "Динамо"?

- Сегодня бы сказали, что они играли в "романтический" футбол – скорее по интуиции, чем согласно тренерским установкам. Да и какие тогда были установки! Главное было не щадить ни себя, ни соперника…

- А отношения в команде? Сейчас так много разговоров на эти темы.

- Нормальные. Иногда, правда, напоминали армейские, где есть "старики" и "молодые". В гастроном бегать приходилось, но помыкать собой никто бы не позволил – мы ведь были дети войны – парни хоть куда… Носили клеш, кепочки-семиклинки, на зубе – металлическая фикса… Нас уважали и на Подоле, и на Бессарабке, и на Сталинке…

- А режим? Были какие-нибудь проблемы?

- Говори яснее – пили, курили, девочки?.. Бывало всякое. Вернее, старались все делать так, чтобы тренеры не видели. Но тогда было совсем другое время… Сегодняшним футболистам не стоит нас копировать – футбол, как и жизнь, очень изменились!.. Хотя и тогда было достаточно умных и рассудительных ребят, которые знали, для чего выходят на поле. Коман, Сабо, Турянчик, Лобановский – достаточно в качестве положительного примера?

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