МоваЯзык
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости футбола

Первый в истории! Месси установил уникальное достижение

1.4тЧитать материал на украинском

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил 400-й гол в чемпионате Испании. Аргентинец стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка.

Лионель Месси

Лионель Месси

31-летний форвард оформил это достижение в поединке 19-го тура Примеры против "Эйбара" (3:0). Всего Месси провел 435 матчей в испанском первенстве.

Второе место по голам в чемпионате Испании занимает нынешний форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (311 мяч за 292 игры за "Реал"). Замыкает тройку Тельмо Сарра, забивший за "Атлетик" 251 гол в 277 встречах.

В текущем сезоне Месси за 17 матчей забил 17 голов и отдал 10 голевых передач.

Новости
Модель Playboy совершила интимный поступок ради Месси — опубликовано видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Месси получил пятую в своей карьере "Золотую бутсу". Таким образом аргентинец обогнал своего конкурента, португальца Криштиану Роналду, на счету которого четыре награды.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Чемпионат Испании" на OBOZREVATEL.

Тема
Чемпионат Испании
Персона
Лионель Месси
Место
Испания
Тег
ФК Барселона
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги