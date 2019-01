Первый в истории! Месси установил уникальное достижение

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил 400-й гол в чемпионате Испании. Аргентинец стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка.

31-летний форвард оформил это достижение в поединке 19-го тура Примеры против "Эйбара" (3:0). Всего Месси провел 435 матчей в испанском первенстве.

400 - Lionel Messi has become the first player in @LaLigaEN history to score 400 goals. Extraordinary. pic.twitter.com/DVCNv3TXtv