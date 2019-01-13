Первый в истории! Месси установил уникальное достижение

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси забил 400-й гол в чемпионате Испании. Аргентинец стал первым в истории футболистом, кому покорилась эта отметка.

Лионель Месси

31-летний форвард оформил это достижение в поединке 19-го тура Примеры против "Эйбара" (3:0). Всего Месси провел 435 матчей в испанском первенстве.

400 - Lionel Messi has become the first player in @LaLigaEN history to score 400 goals. Extraordinary. pic.twitter.com/DVCNv3TXtv — OptaJose (@OptaJose) 13 января 2019 г.

Второе место по голам в чемпионате Испании занимает нынешний форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (311 мяч за 292 игры за "Реал"). Замыкает тройку Тельмо Сарра, забивший за "Атлетик" 251 гол в 277 встречах.

В текущем сезоне Месси за 17 матчей забил 17 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Месси получил пятую в своей карьере "Золотую бутсу". Таким образом аргентинец обогнал своего конкурента, португальца Криштиану Роналду, на счету которого четыре награды.

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