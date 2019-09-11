Первые на Евро: все расклады Украины для выхода на ЧЕ-2020 уже в октябре

В квалификации Евро-2020 завершился очередной тур, который стал пока самым эмоциональным для сборной Украины — "сине-желтые" одной ногой зашли на чемпионат Европы!

Победа над Литвой (3:0) еще больше укрепила наши позиции, и уже в следующем туре при определенных раскладах может окончательно оформить путевку на Евро. Одной из первых, на секундочку. Но с другой стороны, никуда не исчезает и худший сценарий (пусть и довольно гипотетический), что Украина может вовсе пролететь мимо Евро…

OBOZREVATEL просчитывает все возможные варианты для сборной Украины на финишной прямой квалификации и рассказывает, когда украинским болельщикам можно готовиться праздновать выход на ЧЕ.

Нынешнее положение сборной Украины в отборочной группе

Оставшиеся матчи группы В

11.10.2019

Украина — Литва

Португалия — Люксембург

14.10.2019

Украина — Португалия

Литва — Сербия

14.11.2019

Сербия — Люксембург

Португалия — Литва

17.11.2019

Сербия — Украина

Люксембург — Португалия

Вариант 1: самый реалистичный

Здесь и в целом мы берем за константу победу Украины в следующем туре над Литвой. Уж слишком слабые литовцы, чтобы в Харькове в важнейшем для украинцев матче отобрать у нас очки.

С Литвой в первом матче у украинцев все прошло без проблем

Поэтому в следующем туре в нашей группе ожидается укрепление позиций лидеров — Украины и Португалии, которая наверняка обыграет дома Люксембург. И здесь все подходит к очной встрече Украины и Португалии. Даже ничья в этом матче на 100 процентов выводит нас на Евро. С какого места — как говорят в Одессе, "будем посмотреть". Но Сербия даже с максимальным набором очков не сместит Украину ниже 2-го, проходного места.

Вариант 2: борьба до конца

Но даже если команда Андрея Шевченко и уступит Португалии после домашней победы над Литвой, трагедии из этого делать не стоит. Тогда путевку на Евро-2020 придется добывать в Сербии.

Во Львове Украина просто уничтожила Сербию — 5:0

Занятие не из приятных, но даже при вышеупомянутом раскладе мы отправимся в Белград с очковым запасом, а главное — с классными личными показателями в очных встречах. Да-да, теми самыми 5:0 во Львове. Поэтому даже проигрыш Сербии в последнем туре не страшен Украине в целом, если это не фиаско больше 0:5. Если сербы отыграют 5 мячей разницы в очных встречах и забьют еще, по дополнительным показателям они будут выше Украины. Но это почти невероятный сценарий.

При этом такой расклад рассматривается только при максимальном наборе очков самой Сербией в матчах с Литвой (выездной) и Люксембургом (дома). С литовцами вроде и все понятно, а вот в победе сербов в Белграде над люксембуржцами 100-процентной уверенности нет.

Вариант 3: печальный

Украина оступается в домашнем матче с Литвой (допустим, ничья) и вплотную подпускает к себе Португалию. В таком случае расклады для украинцев в целом хмурые — нужно набирать очки и с Португалией, и с Сербией. При чем обязательно минимум раз победить.

Национальная команда Украины перед матчем в Литве

В таком сценарии, если не выиграем у Литвы в Харькове, нас спасет только победа над Португалией в Киеве. Так не придется ехать в Белград "с оглядкой". В ином же случае, если сербы до последнего тура возьмут все свое, то Украине в Белграде уже никак нельзя будет оступаться, "спасительной" будет только ничья.

Что в итоге?

Пока же наиболее вероятным выглядит прогноз, где Украина побеждает Литву и разделяет очки с Португалией в Киеве, оформляя путевку на Евро до поездки к Сербии. Не обыграть литовцев на своем поле надо еще постараться, а с Португалией нынешней команде Шевченко впору тягаться даже за победу (тем более, тоже на своем стадионе).

Украинцы уже успели разочаровать многих соперников, в том числе Криштиану Роналду

Хотя эти разговоры могут так и остаться вечно теоретическими, ведь все основывается на дальнейших максимальных успехах Сербии. Однако если Украина победит Литву, а сербы в оставшихся матчах (Литва и Люксембург) хоть раз потеряют очки — мы уже на Евро.

Украина на пороге достижения

Сборная Украины уже ломает прежние топ-достижения, но также может добиться звания одного из первых участников Евро-2020. В случае нашей победы над Литвой и потери очков Сербией в следующем туре Украина уже не опустится ниже 2-го места, тем самым получая путевку на ЧЕ.

На подобное сейчас могут рассчитывать только гранды мирового футбола, и то — не все. В октябре "железно" выйти на Евро могут только Англия, Португалия, Испания, Бельгия, Италия и Россия.

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