Перу – Дания: прогноз, где смотреть матч ЧМ-2018

Второй матч в квартете С на чемпионате мира по футболу в России сыграют сборные Перу и Дании.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Перу – Дания. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени в субботу, 16 июня.

Противостояние в прямом эфире в Украине покажет телеканал "Интер". Кроме того, за игрой можно будет понаблюдать в эфире каналов "Матч ТВ" и "Беларусь 5".

Букмекеры отдают предпочтение датчанам – на их победу можно поставить с коэффициентом 2,40. На триумф перуанской сборной принимают ставки с котировкой 3,10. Ничейный результат в матче умножит вашу ставку на аналогичный победе Перу показатель - 3,10.

Матч состоится на "Мордовия Арене", что в Саранске.

Как сообщал OBOZREVATEL, прежде, в 13:00, в этой же группе свой матч сыграют сборные Франции и Австралии.