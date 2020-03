Перенос Евро-2020: УЕФА принял официальное решение

Во вторник, 17 марта УЕФА принял окончательное решение о переносе финальной части Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Согласно вердикту, чемпионат Европы состоится летом 2021 года.

Руководство УЕФА провело видеоконференцию с участием 55 членов европейских футбольных ассоциаций, на которой обсудили дальнейшие меры в связи с пандемией COVID-19.

The decision comes after UEFA held conference calls with its 55 member associations, the board of the European Club Association and the board of the European Leagues.