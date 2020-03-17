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17 марта • обновлено в 15:22
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Перенос Евро-2020: УЕФА принял официальное решение

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Во вторник, 17 марта УЕФА принял окончательное решение о переносе финальной части Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Согласно вердикту, чемпионат Европы состоится летом 2021 года.

Перенос Евро-2020: УЕФА принял официальное решение

Sky Sports

Руководство УЕФА провело видеоконференцию с участием 55 членов европейских футбольных ассоциаций, на которой обсудили дальнейшие меры в связи с пандемией COVID-19.

Как сообщает Sky Sports, национальным федерациям, являющимся членами УЕФА, было рекомендовано приостановить все внутренние соревнования во время пандемии, что повлечет за собой отсрочку международных турниров.

Финальный турнир Евро, таким образом, перенесен на июнь–июль 2021 года.

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Автор
Юрий Трохимчук
Тема
Евро-2020
Тег
УЕФА
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