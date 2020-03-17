Перенос Евро-2020: УЕФА принял официальное решение

Во вторник, 17 марта УЕФА принял окончательное решение о переносе финальной части Евро-2020 из-за пандемии коронавируса. Согласно вердикту, чемпионат Европы состоится летом 2021 года.

Sky Sports

Руководство УЕФА провело видеоконференцию с участием 55 членов европейских футбольных ассоциаций, на которой обсудили дальнейшие меры в связи с пандемией COVID-19.

The decision comes after UEFA held conference calls with its 55 member associations, the board of the European Club Association and the board of the European Leagues.https://t.co/oW01bFvOaP — Sky Sports (@SkySports) March 17, 2020

Как сообщает Sky Sports, национальным федерациям, являющимся членами УЕФА, было рекомендовано приостановить все внутренние соревнования во время пандемии, что повлечет за собой отсрочку международных турниров.

Финальный турнир Евро, таким образом, перенесен на июнь–июль 2021 года.

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