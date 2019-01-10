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Передвинут: стало известно о глобальной революции в Лиге чемпионов

2.1тЧитать материал на украинском

Глава Dugout Эллиот Ричардсон рассказал о революционных изменениях в календаре Лиги чемпионов УЕФА и европейских чемпионатов.

Криштиану Роналду празднует победный пенальти в финале ЛЧ

Криштиану Роналду празднует победный пенальти в финале ЛЧ

"От очень хороших источников я слышал, что Лигу чемпионов передвинут на выходные. Матчи домашних чемпионатов в эти сроки передвинут на середину недели. Разное время начала матчей означает, что они будут охватывать аудиторию в Азии и Америке. Изменения коснутся и реализации прав во внутренних чемпионатах", – написал Ричардсон в своем Twitter.

Dugout – платформа для уникального контента, которая принадлежит девяти топ-клубам Европы и сотрудничает более чем с 80 командами в общей сложности.

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Клуб футболиста сборной Украины могут выставить из Лиги чемпионов

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) может решиться на радикальное изменение формата проведения Лиги чемпионов в случае создание несколькими топ-клубами Суперлиги.

Ранее 11 европейских топ-клубов выступили с инициативой организовать закрытую коммерческую лигу, которая заменит Лигу чемпионов.

Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Тема
Лига чемпионов
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