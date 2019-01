Передвинут: стало известно о глобальной революции в Лиге чемпионов

Глава Dugout Эллиот Ричардсон рассказал о революционных изменениях в календаре Лиги чемпионов УЕФА и европейских чемпионатов.

"От очень хороших источников я слышал, что Лигу чемпионов передвинут на выходные. Матчи домашних чемпионатов в эти сроки передвинут на середину недели. Разное время начала матчей означает, что они будут охватывать аудиторию в Азии и Америке. Изменения коснутся и реализации прав во внутренних чемпионатах", – написал Ричардсон в своем Twitter.

