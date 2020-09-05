Пчела оставила Криштиану Роналду без футбола

Криштиану Роналду не сыграл с Хорватией.

Футболиста Криштиану Роналду ужалила в ногу пчела, из-за чего он не смог сыграть за национальную сборную Португалии в поединке с Хорватией.

Звездный нападающий "Ювентуса" не вошёл в состав команды на матч Лиги наций. Причиной стала инфекция правой стопы, вызванная укусом насекомого, сообщает портал Football Italia.

"Я очень сомневаюсь, что с ним стопроцентно все будет в порядке", – сказал на пресс-конференции тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш.

По его словам, Криштиану хорошо тренировался, но в среду у него внезапно покраснел и распух палец на ноге. Симптомы напоминают укус пчелы.

"Теперь мы должны подождать. С такой инфекцией неизвестно, сколько времени займет восстановление", – добавил наставник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Португалия выиграла прошлогодний розыгрыш турнира. Команда стала первой в истории победительницей Лиги наций.

Отметим, что накануне сборная Украины в 1-м туре Лиги наций обыграли соперников из Швейцарии. Решающий гол в середине второго тайма забил Александр Зинченко. На послематчевой пресс-конференции Андрей Шевченко оценил игру команды.

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