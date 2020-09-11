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Павелко анонсировал возвращение болельщиков на международные матчи украинских команд

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,2 т.
Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что работает над возвращением болельщиков на международные матчи украинских клубов и сборных.

"За последние полтора месяца нам удалось вернуть зрителей на трибуны в матчах УПЛ, Первой и Второй лиги там, где это позволяет эпидемиологическая ситуация. Следующий шаг – возвращение болельщиков на международные матчи наших клубов и национальных сборных. Для этого также необходимо отдельное решение Минздрава. После длительных консультаций мы направили соответствующий запрос и получили положительный ответ от министра Максима Степанова", – написал Павелко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что 24 сентября в Будапеште состоится тестовый матч с болельщиками за Суперкубок УЕФА, в случае успешного проведения которого будет рассмотрен вопрос о допуске фанатов на международные поединки среди клубов и сборных. Чиновник отметил, что представителям Украины в еврокубках и национальной команде будет крайне необходима поддержка болельщиков.

"Сейчас наши клубы "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна" и "Колос" готовятся к первым своих матчам в еврокубках сезона 2020/21, и перспектива выступлений в Лиге чемпионов и Лиге Европы при поддержке трибун для них очень важна. Очень важна активная поддержка болельщиков и для наших сборных. Прежде всего для главной команды, которая 10 и 13 октября сыграет два сверхсложных матча против Германии и Испании на НСК "Олимпийский"", – подытожил Павелко.

Глава УАФ анонсировал возвращение болельщиков на международных матчах

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ были опубликованы условия для допуска украинских болельщиков на трибуны.

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Андрей Павелко
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