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8 апреля • обновлено в 21:50
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Паоло Мальдини вылечился от коронавируса

1.9т
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Легендарный защитник "Милана", который выступал в одной команде с Андреем Шевченко, Паоло Мальдини вылечился от коронавируса.

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Как сообщает издание Calciomercato, он и его сын Даниэль, который является атакующим полузащитником "Милана", сдали негативный тест на наличие заболевания и вышли из изоляции. Коронавирус был выявлен у них 21 марта.

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини

Андрей Шевченко и Паоло Мальдини

SempreMilan

Теперь Паоло может вернуться к своим обязанностям технического директора команды. Он должен встретиться с исполнительным директором Иваном Газидисом и игроками, чтобы обсудить снижение зарплат в команде из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что ранее Мальдини-старший рассказал о главных симптомах заболевания и о лекарствах, которые он использовал во время лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, трое футболистов итальянской "Фиорентины" вылечились от коронавируса.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Персона
Андрей Шевченко
Место
Италия Милан
Тег
ФК Милан
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