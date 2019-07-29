"Пан Зеленский!" Милевский эпично отреагировал на победу "Динамо" в Суперкубке

Экс-нападающий "Динамо" Артем Милевский бурно отреагировал на победу киевлян над "Шахтером" в игре за Суперкубок Украины. В Instagram форвард опубликовал видео, где не сдерживает эмоций.

"Что, не ожидали, Тайсон б***ь?! Наконец-то, б***ь. Вот это развязка! Пан Зеленский!", – сказал Милевский, не подбирая слов.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский посетил матч за Суперкубок между "Динамо" и "Шахтером", где он вживую услышал популярную среди украинцев песню "Путин – х*йло", которую исполнили тысячи фанатов на стадионе.

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