Отставка: соперник Украины на Евро-2020 объявил о кардинальном решении

Ассистент главного тренера сборной Нидерландов – соперника сборной Украины в финальной части Евро-2020 – Кес ван Вондерен подал в отставку.

50-летний специалист работал в тренерском штабе "Оранжевых" с марта 2018 года. Он совмещал две позиции – тренера национальной команды и главного тренера юношеской сборной Нидерландов U-17.

Причиной своей отставки ван Вондерен назвал невозможность реализовать свои амбиции на данной должности, сообщает zbirna.com.

"Я понял, что больше не удовлетворен своей работой. Решение уйти было трудным, но это и в моих интересах, и в интересах сборной. Тянуть больше нельзя было. Это был замечательный период моей жизни, который буду всегда вспоминать с удовольствием", – cказал ван Вондерен.

Рональд Куман

В свою очередь главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман заявил, что до марта следующего года, когда состоится следующий матч "Оранжевых", есть достаточно времени, чтобы найти подходящего преемника ван Вондерена.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Нидерландов будет выступать в группе С на Евро-2020 вместе с командами Украины и Австрии.

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