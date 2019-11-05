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5 ноября • обновлено в 14:37
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"Отрежьте голову" и "камон плэй": 10 убойных цитат Олега Блохина, вошедших в историю

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Олег Блохин уже давно не будоражит украинский футбол, но его работа и сопутствующие выражения живы как никогда. "Камон плэй", однако.

5 ноября легендарный динамовец и тренер празднует 67-летие, смотря матчи родного клуба только по ТВ. Однако высказывания Блохина за время работы в сборной Украины и "Динамо" стали настоящей классикой украинского футбола и "прописными истинами" для каждого, кто хоть как-то встречается с мячом. OBOZREVATEL вспоминает 10 самых ярких цитат Олега Владимировича, которые буквально творили украинский футбол начала и средины 2010-х.

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"Сушит обычно с утра"

Просто топище от Блохина в переплетении футбола и алкоголя! Шутка, которую еще нескоро кто-то перебьет. А появилась она в 2013 году на пресс-конференции после ответного матча с "Бордо" в плей-офф Лиги Европы. Мол, французы "сушили" игру. На что Блохин отрезал: "Как сушили? Чем сушили? Сушит обычно с утра".

"Я что – метроном?"

Игры с "Бордо" в Лиге Европы, несмотря на скудные результаты (1:1, 0:1) вышли весьма эмоциональными для Блохина. После гостевого матча на пресс-конференции, услышав вопрос о возможных трудностях из-за нестандартного размера поля в Бордо, Блохин отрезал: "Откуда я знаю? Я что – метроном?"

И все бы ничего, но метроном – прибор для измерения ритма – явно никак не вписывается в измерение площади земли. Но Олег Владимирович, видимо, быстрее вспомнил это слово, чем "землемер".

Олег Блохин

Олег Блохин

ФК Динамо Киев

"Будем разбираться"

"Золотая" классика Блохина – фраза, которая буквально стала народной отговоркой и объяснением на любую неудачу в футболе. Хотя сама фраза поначалу прошла весьма обыденно на пресс-конференции после гостевого матча с "Рапидом" в группе ЛЕ 2013/2014. Но затем быстро разлетелась по футбольным кругам из-за широкого контекста и ее авторства.

"Надо было бутылку водки и беляш бросить, чтоб закусить. А с чем был беляш?"

Осень 2013-го, "Динамо" явно неудачно играет в Полтаве с "Ворсклой" (2:2), и после матча Блохин традиционно уходит в подтрибунку. Перед самым входом в тренера киевлян летит с трибун два беляша. Однако пылкого Блохина это не разозлило, а, наоборот, вызвало еще больше иронии: "Надо было бутылку водки и беляш бросить, чтоб закусить. А с чем был беляш?" – начал задвигать на пресс-конференции тренер.

"Лигу чемпионов в этом году 100% не выиграем. Может, выиграем в следующем"

Осенью 2012-го, перед матчем с "Порту" в Лиге чемпионов, Блохин едва не сиял и шутил про финал Лиги чемпионов и мечты… "На данном этапе хорошо было бы выйти из группового турнира. Пока это вот такая мечта. После матча с "Порту" посмотрим, какая будет мечта. Но ЛЧ в этом году 100% не выиграем. Может, выиграем в следующем". Но не сложилось.

"Ленс, камон плэй! Шо такое?"

С легионерами у Олега Владимировича складывались особые отношения (конечно, без французского и нигерийского было тяжко). На одной из тренировок Блохин попытался установить контакт с голландцем Джермейном Ленсом, но вышла очередная уже бородатая фраза.

"Лукасу до меня как до Луны"

У кого точно не сложилось с Блохиным, так это у испанца Лукаса Переса, арендованного "Динамо" у "Карпат". Будучи звездой во Львове, в Киеве Лукас попал в немилость тренеру.

"А почему Лукас ушел из "Карпат"? Опять конфликт? Что, не били? Жалко. Далеко ли ему до меня? О, до меня ему далеко, как до Луны! Я не пускаю его на тренировки? Конечно, не пускаю. Человек не готов. У нас ребята прошли тяжелые сборы. А если Лукас приходит и говорит: "Я 8 мячей забил в "Карпатах", ставьте меня в основной состав" – извините. Человек два месяца вообще не тренировался. Куда его ставить? Решение о том, кто тренируется с первой командой и играет в основном составе, принимает только главный тренер".

"Куда ты его суешь? Ты еще в рот мне его засунь"

Напряженный в Украине февраль 2014-го, "Динамо" играет с "Валенсией" в плей-офф Лиге Европы – один из самых тяжелых периодов для Блохина в Киеве на посту тренера. И перед ответным матчем в Испании Блохин немного дал волю грубостям, огрызнувшись испанскому журналисту, пытавшемуся получше поставить микрофон: "Куда ты его суешь? Ты еще в рот мне его засунь!

Олег Блохин

Олег Блохин

Динамо Киев

"Да отрежьте голову"

Впрочем, ОВБ никогда не церемонился со СМИ, и на одной из пресс-конференций в сборной (осенью 2011-го) умудрился даже повздорить с телеоператором. На просьбу оператора немного подвинуться или прикрыть ноутбук, чтобы лучше быть в кадре, Блохин начал закипать: "Да отрежьте голову. Может, Вы станете в другое место. Парни, кончайте валять дурака. То вам одно мешает, то другое. Тебе не мешает, что я сижу здесь?" Оператор не стал отмалчиваться, и в итоге Блохин указал оператору: "Передайте вашему руководству, чтобы в следующий раз вас заменили".

"Не могу повести детей на елку"

Декабрь 2013-го, Евромайдан только набирает обороты, самое жаркое и печальное еще впереди… Но уже тогда у Блохина активность украинцев не вызвала хороших мыслей. "Люди имеют право отстаивать свою позицию, но я как киевлянин не могу поехать в центр города, не могу повести на елку детей. У каждого свои проблемы. У нас – игра с "Рапидом", у кого-то – Евромайдан. Думаю, надо садиться за стол переговоров и договариваться. Другого выхода из сложившейся ситуации, считаю, нет", – говорил Блохин.

За "детей на елку" ОВБ потом еще долго вспоминали и "притравливали": "Кого повести на елку? 30-летнюю (на тот момент) Иришу Блохину?"

В любом случае футбол с Блохиным-тренером и без него – две, как говорят в Одессе, большие разницы. С днем рождения, Олег Владимирович!

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Темы
Премьер-лига Украины Лига Европы Евро-2012 Лига чемпионов
Персоны
Олег Блохин Джермейн Ленс Юнес Беланда Артем Милевский
Теги
ФК Динамо Киев ФК Бордо Рапид Вена ФК Валенсия ФК Генк Сборная Украины по футболу ФК Порту
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