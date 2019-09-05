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5 сентября • обновлено в 15:11
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Отец украинского футболиста бесследно исчез в Крыму

1.4т Читать материал на украинском

Украинский футболист, защитник "Динамо" (Тбилиси) Александр Каплиенко сообщил в своем Instagram, что в Крыму пропал его отец.

Александр Каплиенко

Александр Каплиенко

fcdinamo.ge

"Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08.1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10.08.2019. Последнее место нахождения в Симферополе – его работа. Он уехал в Севастополь, но по истечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться. Позвонили на его работу, напарник сказал, что там его нет. Позвонили в Севастополь, там его тоже нет. На звонки не отвечает", – написал Каплиенко.

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Также футболист попросил распространить это сообщение, особенно тех, кто проживает в Крыму, и выложил свои данные для связи.

ВАЖНО! Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08 1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10. 08.2019. Последние место нахождения в Симферополе - место его работы. Он уехал в Севастополь, но по стечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться, позвонили на его работы ,его напарник сказал ,что на работе его нет. Позвонили в Севастополь там его тоже нет. На звонки не отвечает. Те кто может находятся в Крыму или есть знакомые там. Попросите пожалуйста их выставить этот пост в историю. Кто его видел или есть какая-либо информация ,пишите в директ или звоните по этому номеру : +380976136390 Просьба распостронить этот пост

Публикация от Kaplyaa ✌️⚽️🇺🇦 (@aleksandr.kaplienko)

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Место
Украина
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