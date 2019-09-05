Отец украинского футболиста бесследно исчез в Крыму

Украинский футболист, защитник "Динамо" (Тбилиси) Александр Каплиенко сообщил в своем Instagram, что в Крыму пропал его отец.

Александр Каплиенко fcdinamo.ge

"Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08.1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10.08.2019. Последнее место нахождения в Симферополе – его работа. Он уехал в Севастополь, но по истечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться. Позвонили на его работу, напарник сказал, что там его нет. Позвонили в Севастополь, там его тоже нет. На звонки не отвечает", – написал Каплиенко.

Также футболист попросил распространить это сообщение, особенно тех, кто проживает в Крыму, и выложил свои данные для связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, крымский болельщик-ультрас рассказал о поддержке украинских волонтеров и воинов АТО.

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