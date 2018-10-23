Отец Мамаева назвал причину пьянства и драк футболиста

Отец и агент полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Константин объяснил поведение сына.

"Мальчишки с пяти-шести лет выходят на режим. В каком плане на режим? Это тренировки-дом, тренировки-дом, игра. По моему мнению, получается следующее: когда у них выходной, то они по полной отрываются. И они не успевают взрослеть", — заявил Мамаев-старший в эфире НТВ.

Константин Мамаев НТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, Александру Кокорину и Павлу Мамаеву было отказано в переводе под домашний арест, из-за дела о нападении на чиновников Минпромторга и водителя телеведущей Первого канала. Экс-футболисты сборной России продолжат содержаться в Бутырской тюрьме.