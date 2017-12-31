"Отблагодарит": Суркис дал обещание болельщикам "Динамо"

Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил болельщиков киевского клуба с Новым годом и пообещал фанатам, что в 2018 его команда покажет лучшие результаты.

"Очень хочется, чтобы в Новом 2018 году нас ждали только хорошие новости, чтобы и у нас и вокруг нас наступили долгожданные мир и покой. Искренне благодарен всем вам за преданность "Динамо", за поддержку команды, которую постоянно чувствовали все динамовцы на протяжении года. Уверен, что в следующем году "Динамо" отблагодарит вам за верность и преданность удачной игрой и успешными результатами", – цитирует Игоря Михайловича пресс-служба "бело-синих".

Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Динамо" оставило позади "Шахтер" в самом значимом рейтинге УЕФА.