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"Отблагодарит": Суркис дал обещание болельщикам "Динамо"

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Президент "Динамо" Игорь Суркис поздравил болельщиков киевского клуба с Новым годом и пообещал фанатам, что в 2018 его команда покажет лучшие результаты.

"Очень хочется, чтобы в Новом 2018 году нас ждали только хорошие новости, чтобы и у нас и вокруг нас наступили долгожданные мир и покой. Искренне благодарен всем вам за преданность "Динамо", за поддержку команды, которую постоянно чувствовали все динамовцы на протяжении года. Уверен, что в следующем году "Динамо" отблагодарит вам за верность и преданность удачной игрой и успешными результатами", – цитирует Игоря Михайловича пресс-служба "бело-синих".

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Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Динамо" оставило позади "Шахтер" в самом значимом рейтинге УЕФА.

Персона
Игорь Суркис
Объект
ФК Динамо Киев
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