От Коноплянки снова отказались в Турции

Главный тренер турецкого "Фенербахче" Эрсун Янал отказался от услуг лидера сборной Украины Евгения Коноплянки.

Ранее зимой такое же решение принял наставник другого стамбульского клуба, "Бешикташа", Шенол Гюнеш.

По мнению Янала, украинский вингер не сможет усилить состав его команды, так как в минувшем сезоне Коноплянка получал минимальное количество игрового время в составе "Шальке". Наставник "канареек" считает, что Евгений фактически потерял год в игровом плане и не находится в хорошем игровом тонусе.

Евгений Коноплянка FC Schalke 04

Отметим, что спортивный директор "Фенербахче" уже отправился в Германию на переговоры с "Шальке". Но теперь они могут сорваться.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист донецкого "Шахтера" и сборной Украины Виктор Коваленко может перейти в итальянский клуб.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!