Опубликовано одно из последних сообщений погибшего футболиста Салы

Футболист Эмилиано Сала, погибший в результате крушения самолета в январе 2019 года, не желал переходить из французского "Нанта" в валлийский "Кардифф Сити".
Эмилиано Сала
The Sun
Игрок записал голосовое сообщение 6 января, примерно за две недели до гибели. Сала узнал о желании "Нанта" продать его от своего агента. "Кардифф" предложил за игрока "большие деньги", а также был готов предоставить самому форварду выгодный контракт. Однако Сала заметил, что со спортивной точки зрения этот трансфер ему не интересен.
Также футболист выразил недовольство сыном владельца "Нанта" Франком Кита, которому, по мнению Салы, нужны только деньги. "Он хочет, чтобы я поехал в "Кардифф", но даже не думает о том, чего хочу я", — заметил игрок в своем аудиосообщении, опубликованном в Twitter французского издания L’Equipe..
В итоге Сала все же подписал контракт с "Кардиффом".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Аргентинский нападающий Эмилиано Сала бесследно исчез во время перелета из Нанта в Кардифф вечером 21 января.
По данным СМИ, Piper Malibu исчез с экранов радаров через 50 минут после начала полета, а перед этим пилот запрашивал экстренную посадку.
Также в сети были обнародованы два сообщения Салы, сделанные им незадолго до предполагаемого крушения.
4 февраля самолет Piper PA-47 Malibu, на котором летел нападающий "Кардиффа" Эмилиано Сала, был найден на дне Ла-Манша неподалеку от острова Гернс.
8 февраля было поднято тело, в котором опознали пропавшего футболиста.
11 февраля эксперты назвали причины смерти Салы.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!