Опубликовано одно из последних сообщений погибшего футболиста Салы

Футболист Эмилиано Сала, погибший в результате крушения самолета в январе 2019 года, не желал переходить из французского "Нанта" в валлийский "Кардифф Сити".

Эмилиано Сала The Sun

Игрок записал голосовое сообщение 6 января, примерно за две недели до гибели. Сала узнал о желании "Нанта" продать его от своего агента. "Кардифф" предложил за игрока "большие деньги", а также был готов предоставить самому форварду выгодный контракт. Однако Сала заметил, что со спортивной точки зрения этот трансфер ему не интересен.

Также футболист выразил недовольство сыном владельца "Нанта" Франком Кита, которому, по мнению Салы, нужны только деньги. "Он хочет, чтобы я поехал в "Кардифф", но даже не думает о том, чего хочу я", — заметил игрок в своем аудиосообщении, опубликованном в Twitter французского издания L’Equipe..

В итоге Сала все же подписал контракт с "Кардиффом".

Новости В сеть слили фото из морга останков Эмилиано Салы

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!