Определился победитель клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" третий раз подряд стал лучшей командой мира. В финальном матче клубного первенства планеты "сливочные" без проблем разобрались с эмиратским "Аль-Айном" 4:1.

"Королевский клуб" с первых минут захватил инициативу, навязав сопернику свою игру. Уже на 14-й минуте "Реал" вышел вперед. Точный дальний удар лучшего футболиста мира Луки Модрича в угол ворот помог "сливочным" открыть счет забитым мячам. "Аль-Айн" тут же ответил голом, но рефери встречи перед ударом зафиксировал офсайд у игрока эмиратской команды.

Реал - Аль-Айн twitter.com/realmadrid

Реал - Аль-Айн twitter.com/realmadrid

Реал - Аль-Айн twitter.com/realmadrid

Реал - Аль-Айн twitter.com/realmadrid

Подопечные Сантьяго Солари продолжали доминировать на поле и имели массу возможностей удвоить свое преимущество. Но отменная игра вратаря "Аль-Айна" Халида Эйсы помогла его команде держать интригу в матче.

Реал - Аль-Айн twitter.com/realmadrid

Реал - Аль-Айн twitter.com/realmadrid

Тем не менее, второй гол "Реала" стал лишь вопросом времени. На 60-й минуте после подачи углового игрок эмиратской команды выбил мяч со свой штрафной, который попал точно на ногу Льоренте. Игрок мадридского клуба не упустил потрясающую возможность и точным ударом слету поразил ворота соперника.

Реал - Аль-Айн twitter.com/realmadrid

Реал - Аль-Айн twitter.com/realmadrid

Но на этом "сливочные" не остановились. После розыгрыша стандарта защитник "Реала" Серхио Рамос выиграл второй этаж и переправил в мяч в ворота "Аль-Айна".

Клуб из ОАЭ напоследок ответил голом престижа. После подачи со штрафного японский футболист "Аль-Айна" Сиотани невероятным ударом отметился в противостоянии.

Футболисты эмиратской команды забили еще один мяч, правда, в свои ворота. Вышедший на замену Яхья Надер неудачно срезал снаряд, поставив финальную голевую точку в матче.

"Реал" Мадрид, Испания – "Аль-Айн" ОАЭ 4:1 (1:0, 3:1)

Голы: 1:0 – 14 Модрич, 2:0 – 60 Льоренте, 3:0 – 78 Рамос, 3:1 – 86 Сиотани, 4:1 – 90, автогол Надер.

"Реал" Мадрид – Куртуа, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос, 71), Льоренте (Каземиро, 82), Васкес (Винисиус Жуниор, 84), Модрич, Бэйл, Бензема.

"Аль-Айн" – Эсса, Ахмед, Сиотани, Ахмед (Мохаммед, 64), Эль-Шахат, Файез, Яслам, Думбия, Кайо, Берг (Надер, 75), М.Абдуррахман (А.Абдуррахман, 67).

Предупреждение: Рамос (45).

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Украины Андрей Лунин, выступающий на правах аренды в испанском "Леганесе" все же не сможет сыграть против мадридского "Реала" в 1/8 финала Кубка Испании.