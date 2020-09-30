Определились все участники Лиги чемпионов 2020/2021

Тремя матчами в Греции, Австрии и Дании завершился плей-офф раунд Лиги чемпионов, после которого сформировались все корзины группового этапа турнира.

Последними участниками сильнейшего футбольного клубного турнира Европы стали "Краснодар", "Ред Булл" и "Мидтьюлланд".

Полностью состав участников выглядит следующим образом:

Корзина 1: "Бавария", "Севилья", "Реал", "Ливерпуль", "Ювентус", ПСЖ, "Зенит", "Порту"

Корзина 2: "Барселона", "Атлетико", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Шахтер", "Боруссия" Дортмунд, "Челси", "Аякс"

Корзина 3: "Динамо" Киев", РБ "Лейпциг", "Интер", "Олимпиакос", "Лацио", "Аталанта", "Краснодар", "Ред Булл"

Корзина 4: "Локомотив", "Брюгге", "Боруссия" Менхенгладбах, "Истанбул Башакшехир", "Ренн", "Ференцварош" , "Мидтьюлланд", "Олимпик"

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоится 1 октября в студии Швейцарского радио и телевидения (RTS) в Женеве. Начало в 18:00 по киевскому времени. Первый тур запланирован на 20/21 октября.