Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны имена всех участников четвертьфинала самого престижного клубного европейского турнира - Лиги чемпионов. В сезоне 2018/19 больше всего представителей на этой стадии соревнований делегировала Премьер-лига Англии.

Сразу четыре английские команды пробились в четвертьфинал. "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" продолжат борьбу за главный трофей. Впервые за несколько последних лет Испания на этом этапе будет представлена всего одной командой - каталонской "Барселоной". Кроме того, за путевку в полуфинал будут бороться также голландский "Аякс", португальский "Порту" и итальянский "Ювентус".

👏 Четвертьфиналисты 👏



🇳🇱 Аякс

🇪🇸 Барселона

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ливерпуль

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Манчестер Сити

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Манчестер Юнайтед

🇵🇹 Порту

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Тоттенхэм

🇮🇹 Ювентус



Кто из них поднимет 🏆 в Мадриде 1 июня?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/gZaIuvEEOC — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 13, 2019

Криштиану Роналду @UEFA Champions League

В полуфинальных поединках болельщики также не увидят представителей немецкой Бундеслиги. "Бавария" и дортмундская "Боруссия" прекратили свои выступления на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

В пятницу, 15 марта, в 13:00 в Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинальной стадии соревнований.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Барселоны" Лионель Месси забил первый мяч в ворота французского "Лиона" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Аргентинский футболист издевательски пробил пенальти.

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