Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Стали известны имена всех участников четвертьфинала самого престижного клубного европейского турнира - Лиги чемпионов. В сезоне 2018/19 больше всего представителей на этой стадии соревнований делегировала Премьер-лига Англии.
Сразу четыре английские команды пробились в четвертьфинал. "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль" продолжат борьбу за главный трофей. Впервые за несколько последних лет Испания на этом этапе будет представлена всего одной командой - каталонской "Барселоной". Кроме того, за путевку в полуфинал будут бороться также голландский "Аякс", португальский "Порту" и итальянский "Ювентус".
👏 Четвертьфиналисты 👏— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) March 13, 2019
🇳🇱 Аякс
🇪🇸 Барселона
🏴 Ливерпуль
🏴 Манчестер Сити
🏴 Манчестер Юнайтед
🇵🇹 Порту
🏴 Тоттенхэм
🇮🇹 Ювентус
Кто из них поднимет 🏆 в Мадриде 1 июня?#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/gZaIuvEEOC
Криштиану Роналду
@UEFA Champions League
В полуфинальных поединках болельщики также не увидят представителей немецкой Бундеслиги. "Бавария" и дортмундская "Боруссия" прекратили свои выступления на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.
В пятницу, 15 марта, в 13:00 в Ньоне состоится жеребьевка четвертьфинальной стадии соревнований.
Как сообщал OBOZREVATEL, капитан "Барселоны" Лионель Месси забил первый мяч в ворота французского "Лиона" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Аргентинский футболист издевательски пробил пенальти.
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