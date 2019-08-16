"Они туда лезут!" Экс-форвард "Динамо" раскрыл "страшную" правду о тренерах

Известный в прошлом нападающий "Динамо" Олег Саленко рассказал о тренерской работе. Он объяснил тенденцию, что многие нынешние наставники не играли на высоком уровне в качестве футболистов.

"Честно? Я не знаю даже как зовут нового тренера "Шахтера". Это я условно так говорю. Кто он вообще такой? Ну был где-то помощником. И что? Теперь он знает футбол лучше Саленко? Скажу вот что. Тренеров без футбольного прошлого будет еще больше. У нас есть курсы тренеров, ну там, где аттестацию получают. Бывших футболистов вообще нет", - отметил Саленко в интервью изданию "Трибуна".

Олег Саленко dynamo.kiev.ua

49-летний экс-форвард пояснил, почему новички без футбольного прошлого котируются выше тех, кто играл в футбол и знает кухню изнутри.

"Они туда лезут. Им это интересно. А моему поколению эти курсы вообще до одного места. Мы уже все знаем и у нас нет мотивации. Я на тех курсах был вообще один день, когда тренерскую лицензию получал. И получил! Начал что-то рассказывать, но меня быстро заткнули. Сунули диплом - иди, мол, с Богом", - рассказал Саленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа "Динамо" объявило о назначении Алексея Михайличенко новым главным тренером.

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