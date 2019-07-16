"Он неоднократно": защитник "Динамо" ответил на наезд Роналду

Один из самых талантливых игроков "Динамо" Виталий Миколенко назвал странными слова лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, обозвавшего украинца жестким после матча отбора Евро-2020.

По словам 20-летнего левого защитника киевлян, звезда "Ювентуса" в поединке национальных сборных в марте нынешнего года (0:0) также действовал резко.

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Криштиану Роналду

"Честно говоря, я не пытался умышленно действовать жестко. Просто так получалось. Он также неоднократно играл мне в ногу – даже ушибы на голеностопе и колене остались. Но приятно, когда о тебе говорит один из лучших игроков мира", – цитирует Миколенко "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Вест Хэм" жестко поприкалывались над лидером сборной Украины Андреем Ярмоленко, который только восстановился после травмы.

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