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"Он неоднократно": защитник "Динамо" ответил на наезд Роналду

4.2т Читать материал на украинском

Один из самых талантливых игроков "Динамо" Виталий Миколенко назвал странными слова лидера сборной Португалии Криштиану Роналду, обозвавшего украинца жестким после матча отбора Евро-2020.

По словам 20-летнего левого защитника киевлян, звезда "Ювентуса" в поединке национальных сборных в марте нынешнего года (0:0) также действовал резко.

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Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

"Честно говоря, я не пытался умышленно действовать жестко. Просто так получалось. Он также неоднократно играл мне в ногу – даже ушибы на голеностопе и колене остались. Но приятно, когда о тебе говорит один из лучших игроков мира", – цитирует Миколенко "Динамо" Киев от Шурика.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Вест Хэм" жестко поприкалывались над лидером сборной Украины Андреем Ярмоленко, который только восстановился после травмы.

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Тема
Евро-2020
Персоны
Виталий Миколенко Криштиану Роналду
Теги
ФК Динамо Киев сборная Украины по футболу сборная Португалии по футболу
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