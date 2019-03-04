Официально: Шевченко озвучил решение по Ракицкому в сборной Украины

Среди футболистов сборной Украины, которые будут участвовать в отборочных матчах Евро-2020, фамилия новичка питерского "Зенита" Ярослава Ракицкого отсутствует.
Главный тренер команды Андрей Шевченко озвучил список игроков, вызванных для подготовки к поединкам 22-го и 25 марта — против сборных Португалии и Люксембурга.
Андрей Шевченко и сборная Украины
Как сообщает пресс-служба ФФУ, вызов на ближайший сбор получили 26 игроков. Еще трое кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение в основной.
Состав сборной Украины:
Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания)
Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия )
Полузащитники: Евгений Коноплянка ( "Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).
Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).
Резерв: Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Роман Зозуля ("Альбасете", Испания).
Стоит отметить присутствие в списке Романа Зозули, который в последний раз был в составе главной команды еще в ноябре 2016 года, после этого приняв решение приостановить карьеру в сборной.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ярослав Ракицкий перешел из донецкого "Шахтера" в санкт-петербургский "Зенит", подписав контракт на 3,5 года.
По данным СМИ, сумма трансфера составила 10 миллионов евро, а еще два миллиона украинцы получат в качестве бонусов.
В "ДНР" выразили восторг в связи с переходом Ракицкого в российский клуб.
Футболист же остался доволен переходом, пообещав биться за питерских болельщиков.
Сразу после трансфера в СМИ появилась информация о том, что защитника перестанут вызывать в национальную сборную Украины.
Позже на сайте Федерации футбола Украины фамилия Ракицкого пропала из состава команды.
Ярослав выразил надежду на то, что переход в "Зенит" не скажется на его положении в сборной Андрея Шевченко.
Украинский футболист неудачно дебютировал за "Зенит" в Лиге Европы. Его команда уступила на выезде "Фенербахче", а Ярослав получил желтую карточку уже на 5-й минуте матча.
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