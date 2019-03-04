Официально: Шевченко озвучил решение по Ракицкому в сборной Украины

Среди футболистов сборной Украины, которые будут участвовать в отборочных матчах Евро-2020, фамилия новичка питерского "Зенита" Ярослава Ракицкого отсутствует.

Главный тренер команды Андрей Шевченко озвучил список игроков, вызванных для подготовки к поединкам 22-го и 25 марта — против сборных Португалии и Люксембурга.

Андрей Шевченко и сборная Украины

Как сообщает пресс-служба ФФУ, вызов на ближайший сбор получили 26 игроков. Еще трое кандидатов внесены в резервный список, из которого они могут получить приглашение в основной.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Денис Бойко ("Динамо"), Андрей Лунин ("Леганес", Испания)

Защитники: Сергей Кривцов, Богдан Бутко, Николай Матвиенко (все — "Шахтер"), Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Миколенко (все — "Динамо"), Александр Караваев ("Заря"), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия )

Полузащитники: Евгений Коноплянка ( "Шальке", Германия), Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все — "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все — "Динамо"), Александр Зинченко ("Манчестер Сити"), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Роман Безус ("Гент", Бельгия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).

Резерв: Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Роман Зозуля ("Альбасете", Испания).

Стоит отметить присутствие в списке Романа Зозули, который в последний раз был в составе главной команды еще в ноябре 2016 года, после этого приняв решение приостановить карьеру в сборной.

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