Официально: названы города, в которых Украина сыграет домашние матчи Лиги наций

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил места проведения домашних матчей сборной Украины в рамках Лиги наций 2020/21.

Как сообщается на официальном сайте организации, наша команда примет Швейцарию во Львове на "Арене Львов", а с Германией и Испанией сыграет в Киеве на НСК "Олимпийский". Резервным стадионом для всех трех поединков был выбран харьковский ОСК "Металлист".

Результаты жеребьевки Лиги наций 2020/21 в дивизионе А

Полностью календарь матчей группы А4, в которую попала Украина, выглядит следующим образом:

1-й тур, 3 сентября 2020 года:

Германия – Испания

Украина – Швейцария, "Арена Львов" (21:45)

2-й тур, 6 сентября:

Испания – Украина

Швейцария – Германия

3-й тур, 10 октября:

Испания – Швейцария

Украина – Германия, НСК "Олимпийский" (21:45)

4-й тур, 13 октября:

Германия – Швейцария

Украина – Испания, НСК "Олимпийский" (21:45)

5-й тур, 14 ноября:

Германия – Украина

Швейцария – Испания

6-й тур, 17 ноября:

Испания – Германия

Швейцария – Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее УЕФА опубликовал новое расписание сборной Украины на Евро-2020, которое было перенесено на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.